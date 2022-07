Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Ser proprietário rural é uma responsabilidade económica, social e ambiental que, na esmagadora maioria das situações não é assumida.

Que estimulo adicional poderá ajudar o proprietário florestal a tomar decisões?

Do ponto de vista técnico estão identificadas as medidas que permitem diminuir significativamente a vulnerabilidade dos territórios aos incêndios rurais (incluindo número de ignições e sua propagação), entre as quais se destacam (ver www.alvares-fogo.com):

A necessidade do aumento muito significativo da gestão desses territórios, e A adoção de um mosaico rural/florestal minimamente diversificado e economicamente viável.

O abandono rural, em Portugal, verificado desde os anos 60 do século XX, conjugado com a globalização das economias, permitiu uma maior facilidade, e até, estímulo às importações dando uma sensação de não escassez de bens alimentares e outros. Sobretudo em zonas florestais em regiões de minifúndio, constata-se uma dramática ausência de investimento por parte da esmagadora maioria dos proprietários.

Por comparação com o sector agrícola, onde tem havido investimentos importantes, verificou-se (fonte INE), desde 1968 a 2016, uma redução de 70% no número de explorações agrícolas acompanhado de um aumento importante da área média gerida por exploração, acompanhando os mercados. No sector florestal teremos, no mesmo período e por força das heranças, um aumento de “explorações” (melhor dizendo proprietários) florestais onde se verifica uma diminuição significativa da área média detida por proprietário, sendo este cada vez mais inativo.

Se admitirmos, do ponto de vista de rentabilidade, para uma mesma área, que uma exploração agrícola é mais rentável que uma exploração florestal (as colheitas agrícolas são, em geral, mais frequentes e mais valiosas), implica que, para obter o mesmo rendimento, o proprietário florestal terá de possuir/explorar uma área maior que o agrícola. Ora isso não se verifica em Portugal. Por exemplo, na região de Alvares, no Pinhal Interior, situação que será muito semelhante em todo o interior rural Português, em média um proprietário possui 5 prédios rústicos (não contíguos), com 0,6ha cada, totalizando cerca de 3ha!!! Com este quadro, não existe possibilidade de rentabilidade económica na esmagadora maioria das “explorações” florestais.

No passado, reconhecendo esta problemática, foram criados modelos de organização florestal tentativamente agrupada, as Zonas de Intervenção Florestal que operacionalmente não vingaram. Mais recentemente, desde Junho 2020, através das Áreas Integradas de Gestão de Paisagem (AIGP) que serão concretizadas nas respetivas Operações Integradas de Gestão de Paisagem (OIGP), muito se tem incentivado “positivamente” o proprietário a aderir, e a serem distribuídos apoios (imperdíveis para as regiões e para o país, quer pela produção que será gerada quer pela diminuição do risco de fogo rural e dos seus custos de combate) para gerir e manter geridas as suas propriedades por períodos alargados (20/25 anos) e de forma agrupada e sintonizada. Os apoios deverão ser sempre e só canalizados para quem assume a responsabilidade de produzir (investindo, gerindo, mantendo), deixando para as instituições publicas, o importante papel de facilitador.

Em Alvares, dos cerca de 3.000 proprietários existem menos de uma dúzia (ou seja 0,4%) que são “Produtores Florestais”, os restantes: não conhecem as propriedades; não têm qualquer interesse em conhecer e/ou explorar; ou têm uma idealização irrealista dos mercados onde as eventuais produções hoje se inserem e da sua eventual rentabilidade.

Mais, o proprietário florestal atual típico (com 60 a 90 e muitos anos), e seus descendentes (muitos já com 50, 60 e até 70 anos), que têm na vida ocupações muito distintas nas cidades, não estão nem disponíveis nem interessados em iniciar, assumir ou envolverem-se em qualquer tipo de atividade e gestão florestal, mesmo que agrupada.

Em Alvares, na preparação da OIGP estamos a criar alternativas para adesão, posicionamento e compromisso em formatos que cobrem todas as possíveis preferências dos proprietários e produtores florestais:

Quem investe e gere mantem gestão e beneficia de operações (contratação de serviços e vendas de produção) agrupadas com escala;

Quem de novo quer investir pode optar por gerir diretamente ou pode contratar a gestão;

Quem não quer investir nem gerir pode: Alugar as propriedades (caso haja tomador); Iniciar um processo de venda (caso haja interessado); Ceder a propriedade para gestão agrupada.



Enfim, mesmo tendo um pacote aparentemente completo de opções, ainda não é suficiente pois a tomada de decisão é, sem consequências para o decisor, sistematicamente adiada.

Num território, de 10.000ha (área da cidade de Lisboa mas com menos de 800 habitantes tendo mais de 50% mais de 60 anos), Alvares, com cerca de 25% de área gerida, e 75% abandonada ou não gerida, o risco de novo grande incêndio, com perdas emocionais para todos mas perdas económicas significativas para quem investiu, é muito real.

Num condomínio urbano quem influencia negativamente outros condóminos (ex: infiltrações não resolvidas, etc.) é responsável e responsabilizado de forma imediata. E na floresta? Poderá um proprietário que abandona a sua propriedade, não gerindo, continuar a prejudicar os vizinhos, toda uma região e o próprio país? Uma solução que poderá servir de incentivo à tomada de decisão do proprietário será um extra, no IMI anual, de por exemplo, 30€ a 40€ por prédio rústico enquanto não aderente em área da AIGP/OIGP?

Independentemente da espécie, as áreas geridas registam perdas por fogo rural significativamente inferiores, ou mesmo insignificantes, comparativamente às áreas não geridas, servindo até, em determinadas situações, de tampão à progressão de fogos!

E relativamente ao regresso às espécies autóctones, aparentemente a espécie autóctone que mais se sente falta nestas regiões é mesmo o ser humano, com atividade, iniciativa e responsabilidade! Mas o tempo não volta para trás e há que: técnica, operacional e administrativamente resolver esta grave falha de mercado que persiste há demasiado tempo e é acentuada pela alteração evidente que o nosso clima vai sofrendo sobretudo na frequência das condições climáticas extremas verificadas, onde ardem couves, vinha, e relva de jardins…

15 Julho de 2022