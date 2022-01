Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A recente notícia da morte do fotógrafo suíço Réné Robert, nas ruas de Paris, foi chocante. Como, numa zona de restaurantes, tão movimentada, ninguém repara e para sobre um homem deitado no chão? Será pelas 6h30 da manhã, passadas cerca de 9 horas, segundo os relatos, que um sem abrigo chamou uma ambulância.

Que dizer sobre a indiferença dos transeuntes? Que dizer sobre a nossa indiferença em relação a tantas personagens com que nos cruzamos na nossa cidade, no nosso bairro? Onde foi parar a empatia, a solidariedade, a caridade, a moral? Sim, também, a caridade e a moral. A indiferença mata. A indiferença é uma espécie de banalidade do mal, lembrando Hanna Arendt e a história do holocausto. Para Freud, o oposto do amor não era o ódio, mas sim, precisamente, a indiferença. Afinal, amor e ódio implicam um vínculo, a ligação ao outro, um sentimento. Já a indiferença, é a ausência de qualquer laço e afecto. É uma espécie de sobranceria perante um outro julgado inferior. A indiferença não lamenta, não qualifica ninguém de “coitado”.

Parece uma triste ironia ser alguém que vive uma situação de fragilidade quem é mais sensível às tragédias alheias. Claro está que não se pode generalizar tal, pois muitos de nós, em situações confortáveis, não somos indiferentes ao desconforto e dor do outro. Deixamo-nos tocar pelo sofrimento dos outros mas é um muito comum só tropeçarmos e pararmos realmente quando é flagrante, passando por muitas situações que negligenciamos. Cada um nos seus afazeres, cabeça baixa sobre os seus próprio problemas, a pensar nas suas vidinhas. Não resta muito tempo para olhar em redor com olhos de ver. Então, se está distante, não há nada fazer. E lá se vão encolhendo os ombros. A vida continua.

Sim, vivemos num mundo egoísta e pouco altruísta. Embora haja um cuidado acrescido com o politicamente correcto. Cínicos? Somos todos. E, muitas vezes, insensíveis. Já Baumann também referira que, actualmente, a malignidade, não se restringe às guerras e situações extremas, mas à insensibilidade perante o sofrimento do outro, à recusa em querer compreender o que se esconde por trás do quotidiano.

Será que algures no percurso do avançar da idade se perdeu a ingenuidade e a moral infantil, onde a preocupação genuína reinava? Poder voltar aos valores e ideais infantis não seria talvez ideia tão naif, caso se resgatem pingas de humanidade.

