A Iniciativa Liberal passou de um projecto político fundamental e necessário para o momento de Portugal no mundo, para um apêndice conservador irrelevante no panorama político.

A lufada de ar fresco que Carlos Guimarães Pinto e, depois, Cotrim de Figueiredo trouxeram à política portuguesa — sobretudo a visão económica centrada no crescimento, na iniciativa individual e na responsabilidade — dissipou-se. O que começou como uma proposta alinhada com o mundo que prospera tornou-se um exercício menor, sem direcção. E tornou-se assim por três razões: imaturidade, impreparação e, acima de tudo, por questões culturais.

Portugal não tem massa crítica suficiente para sustentar uma proposta liberal genuína. Falta-nos uma elite numerosa e preparada, capaz de compreender o liberalismo para além do discurso fiscal. A democracia portuguesa nasceu viciada no Estado social. O 25 de Abril trouxe liberdade política e social, mas também uma Constituição que consagra direitos absolutos, materialmente impossíveis de cumprir, e que protege o Estado em vez de promover o cidadão.

Um partido que traz “iniciativa” no nome devia ter feito disso o seu eixo: desmistificar a herança do Estado social e educar uma sociedade habituada à tutela estatal. Essa seria a verdadeira revolução liberal. Em vez disso, a Iniciativa Liberal deixou-se absorver pelas dinâmicas da política tradicional — pelas tricas, pelas lógicas identitárias e pela ânsia de ocupar espaço na direita.

Alexis de Tocqueville alertava há quase dois séculos, quando o Estado cresce em nome da igualdade, a liberdade tende a encolher. É esse o dilema português: confundimos direitos com protecção, e esquecemos que o progresso depende da autonomia e da responsabilidade de cada um. Friedrich Hayek já dizia “a liberdade é uma condição para o progresso, não uma consequência dele”. Mas em Portugal, o Estado ainda é visto como a origem e o fim de todas as soluções.

O país socialista em que vivemos não se altera com slogans sobre impostos. É nos sectores resgatados pela cultura política socialista — comunicação, educação, direito, saúde — que o liberalismo podia ter sido transformador. E foi aí que, no início, se sentiu o ar fresco dos fundadores. Hoje, resta um partido que se limita a gestos ocasionais de combate fiscal, enquanto se perde na espuma dos dias.

Os resultados eleitorais mais recentes confirmam isso: irrelevância prática e ausência de presença crítica no debate mediático.

Portugal não precisa de mais um partido conservador. Precisa de menos Estado, de uma economia que funcione, de verdade, de honestidade e de realismo. Precisa de um partido verdadeiramente liberal.

Esta Iniciativa acabou antes de ter começado.