A insustentável leveza de Bruno Fernandes

Bruno Fernandes carrega um rugido preso há demasiados anos. O rugido de um leão que deseja ardente voltar a ocupar o trono que um dia já foi seu. Enquanto esse desejo não se concretiza, dentro do reino de Alvalade, é inegável que o trono é ele que o ocupa neste momento.

O médio português está a fazer uma época assombrosa. O peso da situação trágica vivida no ano passado na Academia de Alcochete, deu lugar à leveza de quem (re)encontrou a alegria de jogar. Bruno Fernandes está leve, solto, joga com confiança, e a prova disso é o recorde que acaba de bater: com o hattrick frente ao Belenenses, o médio leonino chegou aos 31 golos marcados esta época, estabelecendo um novo recorde de golos marcados por um médio numa só época, na Europa, batendo o anterior recorde de Alex, que detinha a marca de 29 golos pelo Fenerbahçe numa só época.

Mas, ao mesmo tempo, nada em Bruno Fernandes é leve. A intensidade com que remata, com que disputa cada lance e com que se entrega ao jogo (por vezes até em demasia) mostram um jogador com fome de golo, de vitórias e daquilo que mais motiva um atleta: títulos.

A qualidade e a potência do seu remate, assim como a apetência para aparecer (bem) em zonas de finalização fazem lembrar, com as devidas diferenças, Steven Gerrard e Frank Lampard. Esta época o médio já fez golos para todos os gostos e feitios: pé direito, pé esquerdo, cabeça, fora da área, dentro da área, penalty, livre direto… É só escolher. E como se não bastasse, Bruno Fernandes tem também o mérito de ter marcado em todas as competições oficiais disputadas pelo Sporting esta época: Campeonato, Taça de Portugal, Taça da Liga e Liga Europa.

Mas olhemos para os números, porque estes não enganam. Até ao momento, Bruno Fernandes contabiliza 50 jogos oficiais e 31 golos marcados nesta época, distribuídos por Campeonato (31J/19G), Taça de Portugal (6J/6G), Taça da Liga (5J, 3G) e Liga Europa (8J/3G). Se contabilizarmos também as assistências (13 no total das competições), concluímos que Bruno Fernandes está diretamente envolvido em 41% dos 107 golos do Sporting esta época. Um registo impressionante, ainda para mais quando estamos a falar de um médio e não de um avançado.

Bruno Fernandes não é só quantidade, mas também qualidade. Dos vários golos que apontou esta época, impossível não destacar os dois golos na meia-final da Taça de Portugal, frente ao Benfica. No jogo da primeira mão, em casa do rival, um fantástico livre direto que permitiu aos leões sair da Luz com uma derrota pela margem mínima e que deixou o jogo da segunda mão em aberto. No jogo em Alvalade, o médio resolveu a eliminatória com um grande remate de fora da área, com o pé esquerdo, oferecendo ao Sporting o bilhete para a final do Jamor.

É insustentável que, depois de uma época como a que está a fazer, Bruno Fernandes fique muito mais tempo por estas paragens. Tem sido um regalo para os olhos de qualquer adepto que goste de futebol e tem sido a figura de proa de um Sporting que procura o fulgor de outros tempos, mas que teima em não o conseguir. Os tubarões europeus já estarão com a mira apontada ao jogador, que apresentou argumentos mais que suficientes para rumar a outro campeonato, mais competitivo, que lhe permita continuar a evoluir e explanar todo o seu futebol. O futuro o dirá.

