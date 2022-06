Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Num documentário que no outro dia vi na Netflix fazia-se pouco das teorias da conspiração e dos seus alegados aderentes. Sempre me pareceu que agarrar uma teoria da conspiração corresponde à insegurança típica de quem teme não conhecer todas as circunstâncias que nos cercam. Nessa medida, a teoria da conspiração funciona como uma vacina para a doença que a vida real é: “a mim ninguém me pode enganar porque eu sei o que todos os outros estão demasiado enganados para saber”. Que tipo de vida vem da garantia de não poder ser enganado? Se o tipo de conhecimento que o teórico da conspiração procura é um antídoto contra a possibilidade de engano, ele acabará o mais enganado de todos, parece-me.

