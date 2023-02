Perante os atuais desafios geopolíticos e económicos, precisamos mais do que nunca de contar com a relação excecional que une França e Portugal: através da cultura, mas também através do intercâmbio académico e económico. E para consolidar essa relação no longo prazo, devemos contar com a juventude. É esse o espírito e o brilho da Temporada Cruzada França-Portugal 2022, que agora deve ser perpetuado e intensificado.

Em matéria de formação e de intercâmbios universitários : mais-válias para fazer sempre melhor

França e Portugal contam no seu solo universidades que são das mais antigas da Europa. O ensino superior dos nossos dois países irradia em direção aos jovens de todo o mundo. Em termos de formação profissional, França e Portugal estão no top 10 dos principais países de acolhimento de estudantes Erasmus+ em 2019-2020: França é o segundo, Portugal o sétimo.

As nossas relações universitárias bilaterais são boas mas podem ser fortalecidas. Em termos das formações que oferecem um diploma , registou-se para o ano lectivo 2020/21, o número de 1 261 alunos portugueses em França e 1 510 alunos franceses em Portugal. Nos dois casos, os intercâmbios universitários estão a aumentar, mas são ainda comedidos em relação ao potencial dos dois países.

É essa a razão pela qual organizamos este ano, a segunda edição da «Caravana Campus France em Portugal», uma grande campanha de promoção do ensino superior em França para 2023. A «Caravana» estará em Portugal, entre fevereiro e maio de 2023, para promover um melhor conhecimento do sistema de ensino francês entre os jovens portugueses [A Caravana Campus France – Institut français du Portugal (ifp-lisboa.com)]. Além disso, o Destino França, que decorreu de 2 a 4 de fevereiro de 2023, permitiu juntar estabelecimentos de ensino superior portugueses e franceses durante dois dias com encontros institucionais no Porto e em Lisboa e promover junto dos alunos a oferta diversificada, de qualidade e acessível proposta pelo ensino superior frances .

No plano económico: tirar partido da nossa relação estreita para impactar positivamente os jovens

A nível comercial, apesar da pandemia e do regresso da guerra na Europa, França manteve-se como segundo cliente e terceiro fornecedor de bens direcionadas para Portugal. Acima de tudo, no final de 2021, França era o segundo maior investidor estrangeiro no país. As nossas empresas contam com cerca de 1 450 filiais e empregam mais de 100 000 pessoas.

Para além das estatísticas, os nossos dois países partilham uma mesma realidade: as interrogações profundas que a juventude tem acerca do mundo profissional. Portugal e França são afetados por elevados níveis de desemprego dos jovens (18,7% para os 20-24 anos em França, 21,2% em Portugal – dados de 2020) sendo que a taxa global se aproxima do pleno emprego, assim ambos os países constatam que os seus jovens saem do país para ir trabalhar para o estrangeiro. Muitos deles também questionam o sentido dado à atividade profissional e revêem, sem a rejeitar, a sua ligação à empresa.

Os nossos jovens encontram respostas que os nossos países incentivam: França e Portugal estão assim repletos de jovens talentos, criativos e com valor, que se tornam empreendedores mediante ecossistemas acolhedores e eficientes. Os nossos jovens estão plenamente conscientes da necessidade de uma ação coordenada e enérgica para a preservação do planeta.

As empresas desempenham um papel fundamental para responder a estas novas aspirações. Atrair talentos, contribuir para a sua formação, pensar na melhor forma de desenvolver o seu potencial , faz parte das principais preocupações das empresas francesas em Portugal. Este é um dos objetivos do programa «Francês, língua de oportunidade» implementado em várias universidades portuguesas. Muitas empresas também formam jovens portugueses diretamente no seu local de trabalho para que possam adquirir competências únicas.

Como tal, é revelador que a 8.ª conferência económica franco-portuguesa, que se realiza a 14 de fevereiro na Fundação Gulbenkian tenha como tema o humano [Conferência Franco-Portuguesa (conferenciafrancoportuguesa.pt)]. Este tão aguardado evento económico bilateral testemunha este ano da crescente importância que devemos dar coletivamente aos talentos, e particularmente aos jovens, dos nossos países. Os nossos desafios são comuns e as nossas respostas também devem ser comuns.