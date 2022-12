A partir de quando é que acreditámos ser o «povo de brandos costumes» em que de facto nos tornámos? E porquê? Se olharmos para a nossa história, verificamos que somos tudo menos brandos. Não é preciso ir muito longe, um passeio pela Primeira República oferece um retrato fiel do nosso capital de violência que nenhuma transição política justifica. Ou mais recuadamente. Em Omã, cinco séculos depois da nossa passagem pela sua costa e cidades portuárias, ainda assustam as crianças com «se te portas mal, chamo o português…». Não me parece que isto fale da nossa brandura. E custa-me a crer que os anos longos de salazarismo sejam os responsáveis pela nossa incapacidade de reivindicação de hoje, quase cinquenta anos depois do 25 de Abril.

Convém que revejamos a nossa mansidão e interpelemos aqueles que tão deficientemente nos governam, afinal, foram eleitos. Dependem dos nossos votos para a manutenção do poder. E cabe-nos a responsabilidade de escrutinar as decisões que tomam em nosso nome enquanto nos representam.

Vem isto a propósito de duas decisões independentes, todavia relacionadas. Mas em meu nome, nenhuma das duas.

A primeira. António Costa, excelente anunciador, anunciou o fim dos Vistos Gold quando informou que «o programa Vistos Gold já cumpriu a função que tinha de cumprir». António Costa, péssimo concretizador, mantém os Vistos Gold com a maioria PS. A quem servem estes vistos? Para quê? Não é, de certeza, para a renovação do património imobiliário em benefício dos portugueses.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.