As grandes ameaças à liberdade não vêm dos sítios mais evidentes – quero dizer, também podem vir, mas para esses já nós estamos de sentinela. A extrema-direita, a extrema-esquerda, esta coisa woke ou lá como chamam a esta nova modalidade de gente tarada, seitas políticas, religiosas ou as que partilham ambas as qualidades. Contra isso estamos todos mais ou menos de acordo: cada tribo volta-se contra a tribo contrária, ambas alegadamente preocupadas com o fim da liberdade que a outra representa, o que paradoxalmente acaba por gerar um certo grau de equilíbrio de forças. Mas há fenómenos piores.

A pandemia fala por todos eles, como exemplo. O fenómeno começou nas televisões e na imprensa, na verdade, e o êxtase com que se anunciava nova calamidade foi capaz de colar toda a gente à informação tornada entretenimento. Depois vieram os especialistas, os matemáticos que explicavam, de forma científica, que o crescimento das infecções e das mortes ia ser catastrófico se não encurralassem o planeta em casa – quando não era preciso ser matemático para perceber que aqueles modelos diziam que, sendo aplicados como eram explicados, num país de 10 milhões de habitantes, as infecções podiam chegar mesmo ao infinito. Era tudo «exponencial». E o país e o mundo fecharam-se em casa, seguindo as directivas da «democracia» chinesa, não precisando sequer de uma ordem específica. No dia em que o Governo decretou o encerramento da sociedade, já não havia ninguém nos transportes, as escolas estavam desertas – a minha filha e outro desgraçado colega foram as duas últimas almas a abandonar a creche, a maioria já não lá ia há vários dias.

