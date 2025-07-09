Querem trocar umas ideias sobre assuntos? Ou preferem, antes, enforcar ideias sobre assuntos? Se for preciso faço uns bons nós corrediços, não seja por isso. Mas troquemos antes ideias, aproveitando o facto de o Almirante Gouveia e Melo ainda não ser Presidente da República. Importa então começar por enquadrar esta história do Almirante e do enforcamento de ideias.

Estávamos em 2021, o ano em que o Almirante Picas atingiu o auge da sua forma — imaginem, tipo o 2013 do Cristiano. A certa altura, quando questionado sobre as suas ambições políticas, o Almirante Seringas afirmou que daria um “péssimo político” e, por isso, solicitava que lhe entregassem uma corda para se enforcar caso decidisse ingressar na política.

Ora, de forma que não vejo como não considerar muito atenciosa, Miguel Pita, líder do ADN da Madeira, aproveitou uma visita do Almirante Inoculações ao arquipélago para lhe oferecer o solicitado baraço. Nisto, vai o Almirante Gouveia e mRNA e responde: “Aceito, mas vou-lhe devolver. Sabe porquê? Para o senhor enforcar aqui as vossas ideias do negacionismo, do terraplanismo e de que não há alterações climáticas.” Que só não é a coisa mais absurda que já se ouviu a um candidato a Presidente da República, porque Manuel João Vieira fez o favor à comédia de se candidatar várias vezes.

Ainda por cima, o AstraZeneca Gouveia e Melo pretende garrotear o gasganete a ideias que, ou se confirmam absolutamente correctas seis meses depois de serem aventadas — como na grande maioria dos casos de “negacionismo” —, ou são ideias com muito potencial humorístico — vide terraplanismo —, ou são ideias inexistentes — uma vez que cerca de zero indivíduos com um QI mínimo de dois dígitos, negam que o clima se esteja a alterar: pois se no fim de semana esteve imenso calor e ontem já tive de vestir um agasalho à tardinha…

Bom, mas antes de termos o Almirante Comirnaty e Melo na Presidência, o que parece não ir mudar é termos um Parlamento com as emoções ao rubro. Ali ri-se, ali chora-se, ali — há quem garanta — fazem-se inúmeras outras coisas de extrema utilidade para o país. Não me ocorrendo nenhuma, recordo o recém choro da deputada do Livre, quando o “fascista” André Ventura leu uma lista de nomes de alunos de uma turma, que soavam todos a estrangeiro.

Confesso que, ao ver a comoção da deputada do Livre, achei que Ventura tinha furtado a lista de Schindler e estava a fazer (algo tardiamente, mas a fazer) a chamada dos judeus que escaparam ao Terceiro Reich. Mas não, porque, pensando bem, o chinfrim gerado indiciava tratar-se, não da lista de Schindler, mas da lista de Chinfrimdler. E, até ver, apesar das recorrentes comparações hitlerianas, a única coisa que o líder do Chega e o Führer têm em comum é serem fãs do socialismo.

Aliás, ou Ventura avança, lesto, com uma exigência de extinção da Assembleia da República, com a formação de uma força para-militar violenta e com a inscrição no curso de Pintura na Faculdade de Belas-Artes no ano lectivo 2025/2026, ou começa a perder o timing para ser o novo Hitler.

Para profunda decepção de, entre outros, o Livre, que tão nervosamente antecipa o regresso de um Dom Sebastião com bigodinho parvo e sotaque austríaco. Enquanto aguarda, vai-nos presenteando com carpideiras para quem devia ser ilegal as crianças imigrantes entrarem no debate parlamentar, mas que acham estupendo imigrantes ilegais entrarem em território nacional. No dia em que a malta do Livre pegar nisto, em cinco minutos o Leroy Merlin esgota o stock da corda igual à oferecida ao Almirante.

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