Há muitas alturas em que a chama que está dentro de nós insiste em se apagar. Aquilo que era jovem fica um purgatório — espesso! — de coisas por viver. E a vida adia-se. Sobretudo quando ela se vive mais depressa. E tudo, com uma estranha naturalidade, morre de frio.

Foi mais ou menos assim que a nossa conversa começou, num dia destes. Até que me falou do sol. Da forma como um fotão, em vez de breves segundos, leva um milhão de anos do núcleo à sua superfície. Passando de raios gama a raios X. E, finalmente, a luz. Como se a luz morresse em estado nascente. A não ser quando procura um outro raio de luz. E dessa forma a luz que busca a luz se multiplique.

Ela quis-me dizer que uma relação pode ser como o núcleo do sol: uma massa que faz com que um raio de luz, antes de nascer, se esgadanhe. Sem que esmoreça! Até que, por fim, nasça e se espreguice. E, leve o tempo que levar, vá ao encontro da sua luz. Mas o que me disse, também, é que um amor que se adia transforma chuvas de estrelas em noite escura. Como se a parte luminosa e ardente duma chama se apagasse. E se morresse de frio.

