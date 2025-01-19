Quando se tornou líder supremo da China, em 1978, Deng Xiaoping já sabia que o comunismo não funcionava. A sua experiência política também lhe ensinara que a mudança não podia ser total. Se por pragmatismo se por não desejar que o capitalismo se instalasse por inteiro na China inteira, Deng decidiu-se por implementar zonas económicas especiais. Regiões, cidades, onde vigorariam isenções fiscais, leis laborais e comerciais mais flexíveis e liberdade para a compra e venda de propriedades. A experiência correu bem nas zonas privilegiadas, apesar dos vários erros derivados da própria experiência decorrer de um planeamento centralizado e se conter nas suas premissas, o que está a originar problemas que a economia chinesa actualmente atravessa e que se vão intensificar no futuro.

Mas isso é assunto para outra crónica. O que pretendo realçar agora é a semelhança entre o raciocínio que conduziu às zonas económicas especiais chinesas e o que os governos portugueses usam para remediar uma estagnação que dura há 25 anos. Sendo certo e sabido que o nosso sistema fiscal não convida à produção de riqueza, os diversos governos, em vez de reformar o sistema a favor de todos, preferem favorecer certos sectores da sociedade. Casos paradigmáticos disso mesmo são o apoio aos jovens por via do IRS jovem, da isenção de IMT e das demais ajudas para os jovens comprarem casa e o regime fiscal dos residentes não habituais, que entretanto foi adaptado. Se no primeiro caso, os governos discriminam em função da idade, no segundo (nos moldes existentes até ao fim de 2024) fizeram-no em função de os beneficiários não serem portugueses ou, se o fossem, tivessem regressado a Portugal depois de uma temporada no estrangeiro.

O que se passou com o residentes não habituais foi flagrante. Até agora nenhum governo considerou a aplicação de uma taxa única de imposto independentemente do rendimento e sem quaisquer deduções e demais benefícios fiscais, mais conhecida por flat tax. O argumento contra baseia-se na injustiça, pois quem ganha mais contribuiria para o Estado com uma percentagem do seu rendimento idêntica à dos cidadãos que ganham menos. Não vou aqui discutir se há ou não uma verdadeira injustiça. O ponto também não é esse. O que está em causa é que para os sucessivos governos a taxa única de imposto é injusta, errada ou não produz efeitos positivos quando aplicada a todos os que aqui vivem e trabalham há anos, mas já foi justa, correcta e produziu resultados positivos quando aplicada a estrangeiros ou portugueses que se mudassem para Portugal.

Ou seja, os governos consideraram a solução positiva, mas a sua aplicação a todos os portugueses já colocava em causa dogmas que se querem aceites sem qualquer tipo de crítica. Uma forma de fazer política e de governar semelhante à implementada por Deng na China: reconhece-se a existência de um problema, descobre-se uma solução que se acredita capaz, mas porque esta coloca em causa crenças antigas, não é implementada no seu todo, apenas em parte, na necessária medida em que os seus pequenos frutos permitam manter o todo inalterado e estagnado.

O IRS Jovem e as isenção de IMT não fogem desta linha. Ao fazer depender da idade a redução do IRS e a isenção de um imposto, o governo diz-nos que a descida de impostos pode ter efeitos positivos, mas não a aplica a todos os cidadãos. Porquê? Talvez porque se o fizesse isso obrigava uma mudança de discurso, além de que punha pressão na necessidade de uma reforma do Estado que conduzisse a uma redução da despesa pública, mesmo que mínima.

Ou seja, à semelhança da China de Deng Xiaoping, Portugal tem governantes que reconhecem que o sistema falhou, mas para não terem de o reformar implementam alterações pontuais na expectativa que os seus resultados permitam que tudo fique na mesma. Mas não fica. Ao criar privilégios, o Estado escusa-se a ser o garante da igualdade perante a lei, um dos fundamentos de uma democracia liberal. Como resultado criam-se injustiças e divisões que geram um sentimento de mal-estar. Mas pior que isso, os governos ficam a depender de privilegiados que não aceitam outra coisa que não seja a manutenção do seu estatuto.