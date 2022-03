Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

É muito irritante ouvir de alguém: “eu já sabia!” E acabo por não conseguir evitar o risco de provocar essa mesma irritação neste texto. Por isso, assumo o chato que vou ser partilhando a certeza que no passado me foi dada acerca do nosso futuro. O que é que eu já sabia? Eu já sabia que não quereríamos desmascarar-nos quando o tempo para isso chegasse, na suposta transição da pandemia para outra coisa qualquer, menos grave. Porque esta máscara, enquanto portugueses, assenta-nos como uma luva.

A rigor, nós não seguimos o que a DGS diz. Para seguirmos o que a DGS diz teríamos de nos sentir realmente livres cá dentro e, agindo em conformidade com a responsabilidade que se sentir livre exige, aceitar as suas recomendações. Só aceita quem pode fazer o contrário. Mas a nossa relação com a autoridade não é a de aceitação, é a de dependência. A DGS tornou-se o clã, o António o tio, a Graça a tia, a Marta a prima—todos apropriadamente despojados dos segundos nomes porque sobreviver à pandemia foi a família que nos adoptou. Para além da máscara que nos assenta como uma luva, há um colo imaginário sem o qual Portugal não sabe existir.

Há um país inteiro que, diante de qualquer sombra ameaçadora, trepa para braços tenros que nos isentem de responsabilidades. No peito forte de uma qualquer entidade materna seremos seguramente alimentados e confiaremos nela para, uma vez mais, resolver o que estes pobres homens que todos nós somos não conseguimos. Para ser português só é preciso juntar duas letras: o M e o A. Dá para “Mamã” e para “mama”. O assunto fica tratado e já não é comigo. Em homens pouco cremos, em Deus ainda menos, mas mãezinha há só uma e é ela que trata de nós como mais ninguém. E a Nação-Mamã mandou: “agasalha-te, filho, que ainda te constipas!” Não estamos apenas mascarados; estamos agasalhados pela Nação-Mamã.

Bem sei que outros países há que estão tão lentos ou mais no desmascaramento em curso. Mas terão certamente razões não completamente iguais às nossas. No nosso caso, adiaremos os nossos rostos porque, crendo que a desgraça é o nosso destino mais comum, é natural que não lhe queiramos oferecer beijinhos. A minha tese é que qualquer povo que se predispõe a romantizar a tragédia mais facilmente valoriza véus. Isto porque o véu é o trajo oficial do solene e o solene é o inimigo do descarado. Com o covid pudemos todos regressar à nação que criminaliza caras à mostra que sempre fomos—agora tínhamos um pretexto, como os cautelosos dizem, clínico. Passamos a vida de cara tapada e nem sequer lhe sentimos o estilo moral em causa.

Na Bíblia há uma estrada complicada em direcção ao rosto. Quando o primeiro erro é cometido por Adão e Eva, eles passam a esconder-se. E do quê? Da presença de Deus. Quando averiguamos essa presença de Deus, vemos que literalmente ela significa “o rosto de Deus”. E encontramos aqui um paradoxo valente: aquilo de que Adão e Eva fogem é o que, daí em diante, todos irão procurar—o rosto de Deus. Moisés pediu por ele e apenas viu as costas do Senhor (Êxodo 33:23); Job tinha uma fé de ouvido que o sofrimento desenvolveu para a visão (Job 42:5); finalmente Jesus veio em carne e osso e a presença de Deus, no rosto de Cristo, tabernaculou entre nós (João 1:14); e o Apóstolo João profetiza que nos novos céus e na nova terra finalmente veremos o nosso Senhor face a face (Apocalipse 22:4). A moral da história é: até termos o rosto de Deus somos sobretudo o resto do nosso mal.

Calculo que a maior parte das pessoas não ande a fazer grandes leituras teológicas do mascaramento que a pandemia nos impôs. Cabe-me eventualmente a mim e a outros destravados semânticos. Não desejo ser um mau filho mas há uma Primavera a querer chegar que nos quer aliviar dos agasalhos desnecessários da Nação-Mamã. É claro que esta doença é um mal que devemos evitar. Mas sair para a rua de rosto descoberto também é celebrar que somos mais do que as nossas adversidades. E que podemos arriscar ser reconhecidos além da saúde que não queremos perder.