Reina a maior das confusões no nosso país, como é costume, sobre a questão de saber quais são as medidas de protecção dos mais desfavorecidos que o Estado deve tomar através dos impostos e outros tributos, e até onde elas podem ir. É natural que assim seja pois que aquelas medidas são tomadas ao sabor das conjunturas eleitorais e sem que lhes presida qualquer pensamento esclarecido. São um exemplo de mero oportunismo. O cidadão fica, portanto, desnorteado sem entender os porquês das atitudes.

É hoje ponto assente que o Estado deve cuidar dos mais pobres. Ninguém discute isto. Todos os partidos políticos querem ser os seus paladinos. É natural; é a dignidade da pessoa humana que está em causa e esta exige um mínimo de rendimento garantido a cada um. A exclusão social é uma vergonha colectiva.

Ora, as medidas de protecção vivem dos impostos e das taxas que se vão depois concretizar em medidas de política social. Mas é fundamentalmente o dinheiro que está em causa. Tira-se a uns para dar aos outros. Se o princípio em si não merece discussão, é necessário ponderar o que se faz. É que é a igualdade na repartição dos encargos públicos que está em causa.

Tirar a uns para dar aos outros põe sempre em confronto interesses opostos. É proteger uns só à custa dos outros. E os interesses dos que mais recebem não valem mais do que os que mais perdem. Não há prioridade para os direitos de ninguém. Assim sendo, a questão tem que ser avaliada no contexto da complexa relação entre quem perde e quem ganha e não isoladamente. Tirar aos mais ricos só por tirar é celerado e não tem qualquer justificação moral. Dar aos mais pobres só por dar é também infame e não tem qualquer apoio moral. É preciso garantir que o que os mais pobres recebem contribui efectivamente para a melhoria das suas condições de vida e não prejudica para além do razoável os mais ricos. Não é só a razoabilidade de favorecer os mais pobres, que ninguém discute, que que está em causa; é necessário ponderar. Será que existe uma verdadeira proporcionalidade entre o que se tira a uns para dar a outros? Há dois limites a observar: proibição do excesso no que se tira aos mais ricos e proibição da insuficiência na protecção que se dá aos mais pobres. Ao primeiro chama o célebre Rawls minimax maximorum e ao segundo maximim minimorum.

Ainda assim é preciso aceitar que o legislador tem larga margem de manobra para tomar decisões entre aqueles limites. Nem toda a gente pode concordar com os resultados, mas a democracia política comporta aquela liberdade e não pode agradar a todos. Mas daqueles limites resultam algumas regras práticas de aceitação geral.

Tudo isto é teoria. O pior é quando analisamos as coisas no contexto real do nosso país. Vivemos na arena da competição eleitoral e a partir de certa altura já não é a dignidade da pessoa humana que requer o tal mínimo existencial garantido pelo qual todos somos responsáveis em nome da solidariedade social. Vai daí aparecem logo uma série de medidas descoordenadas e avulsas cujo único propósito é não deixar fugir votos. Começa aqui o reino da impostura e da tão portuguesa mentira. Taxar em mais de 50% os salários mais elevados e tributar a riqueza por si só, desligada do rendimento, é uma indecência. Não há outro termo. Já os meus saudosos professores de Finanças e de Direito Fiscal, alguns deles conhecidos homens de esquerda, diziam precisamente isso. O mesmo se diga da tributação do património que, se não for muito corrigida, é uma iniquidade social que só pode agradar aos comunistas e a quem tem ódio a quem viva um tanto melhor. Por outro lado, distribuir dinheiro a rodos só para caçar votos com o pretexto que se está a ajudar os mais desfavorecidos e os «oprimidos» é imoral, tal como é favorecê-los tanto que eles se sentem no «direito» de não trabalhar e de querer viver à custa do contribuinte, do senhorio ou da pensão dos pais ou do «companheiro». Tal como é imoral aumentar constantemente os impostos indirectos e uma série infindável de taxas como as portagens e outras, cegos às diferenças de rendiment, e que têm por único objectivo aumentar receitas seja de que maneira for. A quantidade de tributos indirectos que o governo e as autarquias locais nos sacam é inacreditável. A palavra de ordem é sacar, sacar sempre seja a quem for e de que maneira for. O legislador e as autoridades tributárias por seu dever oficioso são no nosso país os verdadeiros parasitas da sociedade civil. Os cidadãos são as ovelhas que o Estado tosquia.

O pior é que querem convencer os portugueses de que assim é que está bem. No meu último artigo disse aqui que Portugal é o país das mentiras. Enunciei várias: a mentira política e ideológica, a económica e a do ensino. Mas faltava a mentira fiscal e terá de ficar para outra vez a mentira na justiça.

A extrema-esquerda, com a autoridade em matérias económicas que lhe é reconhecida, dizia e diz que o que é preciso é «ir buscar o dinheiro onde ele está» e, para tanto, toca a tributar o património, posto que a tributação dos rendimentos já passou dos limites. Não lhes passa pela cabeça que a tributação do património é, por si só, uma flagrante injustiça, e que apenas seria aceitável como medida complementar e em casos muito ponderados, além de ser completamente inútil do ponto de vista dos seus objectivos, atenta a facilidade com que hoje se colocam os bens ao arrepio fiscal das mais variadas engenharias financeiras. O que quer então a extrema- esquerda? Impedir o trabalho dos conservadores do registo civil e comercial? Destruir o primado da vontade individual? Inviabilizar a iniciativa privada? Funcionalizar a advocacia? O que ela quer é muito fácil de compreender: a ditadura e o esmagamento da autonomia individual, e empobrecer de tal modo a sociedade civil que esta não seja mais do que um conjunto de carenciados a necessitar de um Estado socialista padrasto.

A campanha que os sucessivos governos fazem para iludir os cidadãos em matéria tributária é verdadeiramente asquerosa. Querem fazer-nos a creditar que estamos no bom caminho em matéria de solidariedade social.

A realidade é esta. As diferenças de rendimento entre os portugueses desceram muito nas últimas décadas, por muito que a esquerda diga que não, de modo a tirar daí dividendos. Ainda bem que assim foi. Os muito ricos são no nosso país muito poucos e não são tão ricos como isso, pelo que exigir-lhes mais impostos não resolveria nada e poderia ter até efeitos contraproducentes no investimento e no emprego. A conclusão está à vista: a principal contribuinte é hoje a classe média. É sobre ela que cai o esforço fiscal. Está completamente asfixiada. E não é à custa da classe média que se faz justiça fiscal.

Evidentemente que os sucessivos governos tentam distorcer por completo as realidades. Não querem admitir que o esforço fiscal pesa à classe média. Dizem-nos que querem aumentar o investimento no Estado Social. Até o Papa diz que se deve fazer isso mesmo. Mas como, se no nosso país a maior parte dos impostos vai para cobrir despesas correntes? Mas como, se as despesas com o pessoal são quase 3 vezes maiores do que as despesas de investimento no Estado Social? Basta consultar as estatísticas oficiais. Julgam que enganam quem? Julgam que os portugueses comuns não percebem? Quero ver como será quando nos obrigarem a gastar muito mais dinheiro na defesa.

Solidariedade social? O governo pouco quer saber da solidariedade social. Tem clientes mais poderosos e próximos a atender, desde logo o quase milhão de funcionários e equiparados, sempre a crescer, que vivem à mesa do orçamento e que constituem a base social de apoio dos partidos maioritários. A única coisa que lhe interessa é obter receitas depressa e seja de que maneira for para os satisfazer e apresentar contas orçamentais que não provoquem a ira das entidades europeias e que respeitem os compromissos assumidos (pois que o critério do equilíbrio orçamental é permissivo), claro que à custa da classe média privada que é quem está mais à mão para pagar. A classe média portuguesa é a escrava do estado social. A verdadeira luta de classes no nosso país é entre a classe média privada pagante e o tentacular e enorme estado, dito «social».

Afinal está tudo ao contrário. O Estado Social fez-se para proteger os necessitados à custa dos que mais podiam, em nome da solidariedade social. É este e apenas este o seu alcance moral e a sua justificação. Mas, na realidade, as coisas inverteram-se. Quem paga hoje são os mais numerosos ou seja, os trabalhadores por conta de outrem que integram a maioria da classe média. São eles os que mais depressa enchem os cofres da autoridade tributária. Resultado: em vez de Estado de bem-estar temos é Estado de mal-estar.