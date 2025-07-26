Em toda a Faixa de Gaza, a ajuda humanitária é desesperadamente necessária. No entanto, desde há muito tempo, a assistência internacional tem sido cinicamente explorada pelo Hamas, uma prática desprezível possibilitada pela colaboração ativa das Nações Unidas.

A situação humanitária não é um resultado natural do conflito. Em vez disso, foi fabricada pelo Hamas para manter o seu domínio implacável sobre Gaza com a cumplicidade da ONU.

A ajuda humanitária concebida como uma tábua de salvação tornou-se um pilar do controlo opressivo do Hamas sobre a Faixa de Gaza. Em vez de ser distribuída gratuitamente às famílias necessitadas, vastas quantidades de ajuda internacional, financiadas principalmente por países ocidentais, são quotidianamente confiscadas por membros do Hamas.

Relatos de dentro de Gaza e múltiplas investigações demonstraram como o Hamas se apodera de comboios de ajuda humanitária da ONU e, em seguida, acumula o conteúdo para seu próprio uso ou orquestra a sua revenda a preços muito inflacionados para civis de Gaza que não têm acesso a eles de outra forma.

Os lucros dessa especulação financiam diretamente a máquina terrorista do Hamas, pagando os salários dos seus militantes e os arsenais usados contra Israel e, com muita frequência, contra os companheiros palestinianos do Hamas.

A ONU, longe de impedir esse uso prejudicial de seus programas de ajuda, tem feito vista grossa, conspirando ativamente com as práticas do Hamas e assim, tornado-se cúmplice no fortalecimento do domínio dessa organização terrorista sobre Gaza e seu esforço de guerra contra Israel.

Essa economia ilícita é imposta com uma brutalidade implacável. Há depoimentos e imagens amplamente divulgadas de membros do Hamas espancando e até atirando em moradores de Gaza que tentam recuperar alimentos ou medicamentos fora dos canais do grupo terrorista. De forma alarmante, o Hamas camufla esses atos de repressão acusando as vítimas de “roubar” do Hamas, quando é o próprio Hamas quem está a saquear os civis mais necessitados.

Um raio de esperança surgiu com a criação da rede de ajuda alternativa administrada pela Fundação Humanitária de Gaza (FHG) e facilitada por Israel. Encarregada de contornar as estruturas predatórias do Hamas, a FHG conseguiu entregar mais de 90 milhões de refeições diretamente aos civis em Gaza em apenas dois meses.

Infelizmente, à medida que mais e mais moradores de Gaza buscavam assistência do FHG, homens armados do Hamas respondiam regularmente com violência, abrindo fogo contra a multidão e, em seguida, culpando Israel pelas baixas resultantes. Mais recentemente, em 23 de julho, o Hamas lançou um ataque com foguetes contra um centro de distribuição de ajuda humanitária no sul de Gaza.

Além disso, tanto o Hamas quanto a ONU temem perder seu monopólio compartilhado – e corrupto – sobre a distribuição de ajuda.

Apesar de estarem plenamente cientes das manipulações do Hamas, as Nações Unidas continuam a fazer o seu jogo. Em vez de permitir a distribuição direta de ajuda, a adesão da ONU às redes de distribuição existentes controladas pelo Hamas apenas prolonga o controle do Hamas sobre a ajuda, criando escassez artificial. Quando grupos como o GHF oferecem assistência na distribuição de ajuda, suas propostas são ignoradas.