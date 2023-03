O que mais me ficou foram os sons. Os gemidos durante as crises depressivas e após noites de insónia. Os “ais” prolongados e ritmados como o pêndulo de um relógio. Deixava-me numa certa ansiedade pelo gemido seguinte. Ainda hoje, por vezes, ao secar o cabelo, no meio da cacofonia do ruído do pequeno eletrodoméstico, parece que ouço os gemidos de sofrimento. [Quase] Nunca acreditei que fosse de propósito, mas era irritante e quase desesperante pelo efeito que tinha em mim.

Habituei-me a conviver com a doença mental na família desde a infância. Durou até à idade adulta. Aprendi com um psiquiatra que pode ter um espectro ou os diagnósticos evoluírem entre estados que vão desde paranoias, alucinações, depressão, bipolaridade, até à que é considerada mais grave, esquizofrenia.

Começou por um burnout (esgotamento, na altura) e com a minha mãe a ser internada numa casa de saúde em Cuba, no Alentejo, que hoje já não existe. Com o meu pai a trabalhar durante o dia e sem capacidade de tomar conta de três crianças, eu e os meus dois irmãos ficámos durante algum tempo ao cuidado de familiares. No meu caso, com a minha avó materna, em Beja. Eu tinha 6 anos.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.

Mental é uma secção do Observador dedicada exclusivamente a temas relacionados com a Saúde Mental. Resulta de uma parceria com a Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento (FLAD) e com o Hospital da Luz e tem a colaboração do Colégio de Psiquiatria da Ordem dos Médicos e da Ordem dos Psicólogos Portugueses. É um conteúdo editorial completamente independente. Uma parceria com: Com a colaboração de: