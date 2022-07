Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Já escrevi um livro sobre o casamento. Na altura tinha onze anos de experiência. Há duas semanas comemorei vinte. Eu e a Rute casámos há duas décadas, no dia 20 de Julho de 2002, na Igreja Baptista de Queluz. Temos quatro filhos. Com a mania que tenho de querer escrever coisas supostamente novas sobre os assuntos mais antigos, escreveria hoje um livro diferente do “Felizes Para Sempre — e outros equívocos acerca do casamento” (entretanto esgotado na sua pequena edição). Não negaria nada do que afirmei há nove anos, mas provavelmente colocaria ênfases noutros lugares. O que é o casamento também se não a arte de irmos enfatizando coisas diferentes permanecendo na mesma união?

Parte do meu trabalho como pastor é vender casamentos. Quando digo vender casamentos não estou a falar em ganhar dinheiro com eles, até porque nunca me aconteceu. Digo vender no sentido de promover mesmo, encorajar pessoas a casar e a ficar casadas. Uma cerimónia de casamento é um encanto e não tanto por ser amorosa aos nossos olhos mas mais por se tratar de uma espécie de encantamento que se pratica. Quando as pessoas fazem os votos matrimoniais praticam um tipo de magia da boa. Talvez por isso os casamentos que mais aprecio são os que se deixam de romantismos pastosos e partem sem medo para o pó e para a lama que se pisam quando fazemos grandes promessas sem qualquer experiência prévia no assunto—é aí que a verdadeira fé é precisa.

