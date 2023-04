O pacote ‘Mais Habitação’ apresentado pelo governo põe em evidência uma característica pessoal de António Costa e a nu a ideologia política do actual PS. Talvez por estar farto de governar, o primeiro-ministro apresentou medidas polémicas cuja aplicação depende dos municípios. Tanto o arrendamento coercivo como o futuro do alojamento local ficam a cargo das autarquias. Claro está que António Costa dá o mote: se um autarca (Carlos Moedas e Rui Moreira na mira) não aplicar as soluções do governo é porque dá preferência ao AL e aos prédios devolutos em detrimento da possibilidade dos portugueses terem acesso a casas a preços ao alcance dos seus ordenados. Veja-se o truque simples de alguém que governa o país há 7 anos e meio (90 meses) e chuta para canto como se as reversões na lei do arrendamento, a falta de investimento na construção pública, a burocracia na obtenção dos licenciamentos e a política de baixos salários derivados numa aposta desmesurada no consumo como motor económico nada tivessem a ver com os seus governos, que já são três.

Com esta tentativa de lavar as mãos, António Costa procura colocar-se na posição do presidente da República: sem poderes para decidir, estabelece objectivos, traça metas, aponta soluções cuja concretização desconhece porque não lhe interessa. O que lhe importa é apenas e tão só dizer que apontou soluções esquecendo que é chefe de governo e o principal responsável. Não é o primeiro socialista a seguir esta técnica. Pedro Nuno Santos fez o mesmo no aeroporto de Lisboa com uma solução estapafúrdia para depois se ir embora na expectativa de, no futuro, poder dizer que, ao menos, ele tinha uma resposta para o problema.

O não ser responsável por nada é a característica pessoal de António Costa. Já quanto à ideologia política do actual PS, esta reflecte-se em três aspectos essenciais e que voltam a ser visíveis no pacote ‘Mais Habitação’. Nos termos da proposta do governo, os municípios poderão determinar a não atribuição de mais licenças para apartamentos. À primeira vista a resposta parece equilibrada, mas esconde a realidade concreta do que é um negócio. A não atribuição de mais licenças significa um mercado fechado que divide os que estão dentro dos que ficam de fora e gostavam de entrar. Há uma discriminação entre cidadãos que não é normal num mercado livre nem deveria ser possível numa sociedade aberta e num estado de direito. Por outro lado, impossibilita o crescimento dos negócios existentes. E neste ponto concreto a medida reflecte muito bem uma forma de pensar socialista que se traduz no se achar no direito de decidir o que é melhor para as pessoas, no saber qual é a dimensão aceitável (a palavra neutra é ‘razoável’) para um negócio. Para quê explorar dois apartamentos em AL se o pequeno empresário já tem um? Porquê crescer, porquê aumentar as receitas, porquê querer ganhar mais, porquê essa necessidade de se expandir? Porquê esta vontade indómita na mudança, no desenvolvimento, na supressão das dificuldades, porquê este gosto natural por construir algo seu? Veja-se que este impedimento é para os pequenos empresários, não para as grandes cadeias de hotéis. O socialismo privilegia os grandes grupos económicos porque estes são mais facilmente controláveis; milhares de cidadãos, completamente independentes entre si e relativamente ao governo, já são indomáveis.

