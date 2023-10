Ao mesmo tempo que a ciência demonstra as vantagens cognitivas e o menor impacto ambiental do papel face ao digital, há uma nova geração de leitores que descobre que o prazer de folhear um livro é maior do que a perceção háptica num ecrã. Os livros impressos estão a crescer em todo o mundo.

Os números desafiam as perceções: em 2022, os livros impressos representaram cerca de 78% do mercado global – os e-books contaram para 16% das vendas e os audiobooks para 6%. E a tecnologia digital tornou-se mais um aliado do que uma ameaça ao desenvolvimento das indústrias de impressão e edição.

Por exemplo, na impressão, a tecnologia digital tem crescido face ao offset, com custos mais competitivos para baixas tiragens e permitindo uma impressão Print On Demand, com menos investimento em stocks. Isto tem alimentado uma lógica de distribuição digital e impressão local, o que proporciona também vantagens ambientais, ao permitir cadeias logísticas de menor intensidade carbónica.

A questão ambiental é talvez a mais debatida quando se comparam os livros em papel com os editados em suporte eletrónico. E as vantagens do papel são claras.

O livro impresso é fabricado com matérias-primas renováveis, já que o papel provém de florestas plantadas e replantadas para esse efeito, enquanto os aparelhos eletrónicos são produzidos com recursos de origem fóssil.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Um estudo científico solicitado pela associação gráfica norueguesa NHO Grafisk concluiu que as emissões de CO 2 fóssil de um livro escolar impresso são 10 vezes menores do que a versão usada num computador portátil e 30 vezes menores do que a versão num computador fixo.

A nível global, as estatísticas mostram que as emissões de gases com efeito de estufa da indústria da pasta, papel e impressão representam cerca de 0,8%, enquanto a indústria das TIC representa entre 2 e 4%, e a Comissão Europeia estima que, em 2040, esse valor aumente para os 14%.

Nas contas da pegada carbónica destes dois suportes, há ainda que contar com o fator do sequestro de CO 2 , quer pelas florestas, quer pelo que fica retido no papel. A produção e utilização de livros digitais não só emitem mais CO 2 como, ao contrário dos livros em papel, não o armazenam – um livro A5 com 300 páginas sequestra perto de 750 gramas de CO 2 equivalente. Enquanto o livro for mantido, o CO 2 mantém-se sequestrado e, se for reciclado, é retido cerca de 2,5 a 3 anos mais.

A reciclagem representa, de resto, outro fator de maior eficiência ambiental do papel. A taxa de reciclagem de materiais eletrónicos é de apenas 17% a nível mundial, enquanto a do papel é superior a 70% na Europa e ligeiramente abaixo de 70% a nível global.

O papel tem também benefícios cognitivos, como evidenciam a Declaração de Stavanger ou o relatório PISA, com o apoio da neurociência e da psicologia: quer na leitura, quer na escrita, há vantagens do suporte papel na compreensão e análise de conceitos mais complexos e na retenção profunda de conhecimento.

Em alguns contextos, a interação com o texto em papel ou acessível num dispositivo eletrónico não é percecionada em termos antagónicos, mas sim de complementaridade porque os utilizadores pretendem um ambiente híbrido.

No sistema educativo, a “opção 100% digital” começa também a esbater-se. Na Suécia, por exemplo, o governo está a reverter a desmaterialização e a investir 100 milhões de euros em livros didáticos em papel, após ter sido verificado um decréscimo do rendimento das crianças ao nível da interpretação de textos e da riqueza de vocabulário.

À medida que amadurecemos a nossa relação com o digital, vamos tomando uma consciência ponderada e universal sobre as vantagens do papel. O papel que é envolvente e tangível; que não se confina aos limites das polegadas de um ecrã, antes se espalha na secretária à medida do espaço que lhe queremos dar. O livro que se folheia, que nos dá a noção do todo sem precisarmos de scrolls sem fim. As folhas que vamos anotando de forma simples e intuitiva, num processo que faz parte da nossa compreensão e interação com o conteúdo.

No papel, a experiência sensorial e cognitiva é una. Porque o papel é paixão e razão.