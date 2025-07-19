Após quatro anos de afastamento e alienação parental, uma jovem regressa finalmente ao convívio da sua mãe. Nesse reencontro, mãe e filha iniciam um processo doloroso de reconstrução do passado que revela uma verdade profundamente perturbadora: todos os presentes que a mãe tinha enviado durante aqueles anos, nos aniversários, no Natal e noutras ocasiões, foram sistematicamente apropriados, ocultados ou reaproveitados pelo pai e pela madrasta alienadores.

A mãe relatou que, logo nos primeiros dias após o regresso de Madalena à sua casa, surgiram pistas dessa ocultação. A filha começou a reparar em semelhanças entre os objetos que conhecia da casa do pai e os que viu na casa da mãe: “Depois começou-se a aperceber …. a minha coluna de som que eu tinha em casa, preta. Isto foi nos primeiros dias”. Surpreendida, ao ver uma coluna de música, reconheceu-a e comentou com espanto: “Ah, eu tenho uma cor igual a esta!”.

A mãe foi recordando, momento a momento, e explicando à filha com doçura e tristeza, que aqueles objetos eram presentes que ela própria tinha enviado: “Eu sei, querida, tens uma cor de salmão!”.

Admirada, Madalena questionou a mãe: “Mas como é que tu sabes que tenho uma coluna desta cor?”. A mãe então explicou que foi ela quem lha ofereceu, acrescentando que a tinha enviado no Natal: “Fui eu que enviei no Natal….foi há 4 ou 5 anos”. A mãe continuou esclarecendo quais as colunas que tinha enviado aos dois filhos: “Se é igual a esta que estás a falar, a tua é cor salmão e a do mano é cinzenta”. Madalena, ainda surpreendida, partilhou com a mãe que a coluna estava na casa do pai, mas que quando quis levá-la para a casa da mãe, ele não permitiu: “O papá não me deixa trazer”.

Madalena recordou-se com precisão do momento em que o pai e a madrasta alienadora lhe ofereceram a ela e ao irmão as colunas que, na verdade, tinham sido enviadas pela mãe: “… e a minha madrasta e o meu pai… quando nós tínhamos ido para casa da minha avó, da parte do meu pai, o pai e a minha madrasta deram-nos esse presente por nós termos voltado para casa… tinha sido a minha mãe que nos tinha dado”.

Um presente enviado com amor pela mãe, mas que foi apropriado pelos alienadores e transformado numa recompensa manipuladora, oferecida como prémio pela decisão de Madalena e do irmão voltarem a viver com o pai. Um gesto materno convertido em instrumento de controlo, simultaneamente usado para apagar o vínculo com a mãe e reforçar a lealdade ao ambiente paterno.

A mãe partilhou que, num momento de espanto, Madalena começou a perceber que muitas das prendas que pensava terem sido dadas pelo pai e pela madrasta alienadores tinham, na verdade, sido enviadas pela mãe. Surpresa, Madalena perguntou-lhe: “Mas foste tu que me deste?!”.

Com ternura, mas também com mágoa, a mãe começou a contar-lhe, peça por peça, os presentes que, ao longo do tempo, lhe tinha enviado: “A mãe, de Natal e nos anos… mandava-te um livro todos os meses, uma coisa, um miminho todos os meses”. A tristeza e desilusão de Madalena foram profundas perante esta revelação. Madalena reagiu com descrença, como se precisasse de se proteger da dor da verdade, tenta negar: “Mentira”. A mãe reafirmou, com serenidade, ternura e firmeza, procurando reconstruir a verdade perdida: “Verdade, a mãe mandava sempre coisas”.

Aos poucos, Madalena começou a interrogar-se sobre todos os objetos que tinha recebido do pai e da madrasta alienadora, e: “Então, começou-me a perguntar: “Então, e isto? E aquilo?”. E a mãe ia respondendo, um a um, que tinha sido ela quem os oferecera: “Foi mamãe, foi mamãe”.

A mãe relatou-nos como a consciência da filha se foi formando de forma dolorosa, à medida que percebia que todos aqueles presentes recebidos, ao longo de quatro anos, tinham sido, na verdade, “roubados” pelo pai e madrasta alienadores: “Depois, quando ela só percebeu, afinal, coisinhas simples, que afinal, tudo o que recebia em uns anos, tudo o que recebia em Natal, eram coisas que eram minhas, mas embrulhadas por eles, eles chegavam nas compras”.

A mãe falou sobre o momento em que se deu conta de que, durante quatro anos, os presentes que enviara aos filhos nunca lhes tinham sido entregues: “Fiquei chocada com o que é que a pessoa faz”. Madalena partilhou como era o ritual da entrega desses presentes roubados: “Chegava com um livro novo”, e a madrasta alienadora dizia-lhe: “Olha, Madalena, comprei este para ti, querida”. A mãe reconheceu que aqueles livros tinham sido enviados por ela: “Era um livro que eu tinha comprado”.

A mãe testemunhou-nos os inúmeros esforços e estratégias para que os filhos alienados recebessem os seus presentes: “Eu fiz montes de coisas, enviava por correio, deixava caixas quando havia vizinhos na porta de casa deles…Fiz montes de coisas mirabolantes para conseguir entregar … os paquetes…que eram meus amigos a custo zero, iam entregar coisas, flores para a Madalena nos anos dela … Nunca mais esqueço. Foi um… Eu tive tanta sorte na minha vida com essas pessoas, que eu pedi aos paquetes: “Tens que entregar mesmo à Madalena, é uma menina que vai aparecer. Não entregue a mais ninguém”.

Num momento de reconexão com a mãe, Madalena recordou-se das flores que chegaram a receber, mas que foram deitadas no lixo por suspeita de vigilância da parte da mãe alienada: “Ah, essas flores eu recebi!” Porque chamaram-me: “Ah, queríamos entregar isto à Madalena”. “Eu lembro-me de receber estas 13 gerbérias quando eu fiz 13 anos, mas ela pegou naquilo, a minha madrasta pegou naquilo e disse: “Vamos já, está fora isto ou isto? Pode ter aqui algum microfone, alguma coisa, para ver o que é que estamos a fazer? E deitou fora no lixo”. Madalena acrescentou que, noutras ocasiões, era orientada para deitar fora os presentes, sempre que se soubesse que vinham da mãe: “Quando eu sabia… isto quando eu sabia… quando sabia que tinha sido a mãe a dar os presentes, tinham de ir para o lixo. Quando não sabia que era a mãe, davam-me”. Este episódio representa a dimensão extrema da alienação, qualquer gesto da mãe era visto como ameaça, e a filha como campo de batalha.

Com o passar do tempo, e já mais crescida, Madalena começou a compreender o que realmente viveu. Mãe e filha chegaram à dolorosa conclusão de que aquelas flores foram o único presente que Madalena conseguiu receber diretamente da mãe durante os quatro anos de alienação: “ a única coisa que ela conseguiu receber diretamente, correto? Sim, correto. Era tudo manipulado e tudo…E a Madalena, quando ficou maiorzinha, começou a perceber algumas coisas”.

Outro episódio que mãe e filha recordam juntas aconteceu quando Madalena, com alguma hesitação e esperança, questionou a mãe sobre um fio que sempre suspeitou ter vindo dela: “E como ela me disse, perguntou-me logo sobre o fio de prata com o M”. A mãe confirma que aquele foi um presente especial: “Não, mãe, esse foi no dia dos teus anos, dos 12 anos, um fio de prata com o M.”. Madalena revelou, com pesar, que ao se atrever a questionar a madrasta alienadora sobre a origem do fio, acabou sendo punida: ” Sabes que eu perguntei uma vez e fiquei de castigo por causa disso? Por que é que ela tinha o fio de prata com um “M”, se ela se chamava Sofia? “.

Nesse momento, mãe e filha aperceberam-se de que a madrasta alienadora havia ficado com o presente enviado pela mãe para o aniversário da filha, como a própria mãe partilha: “Eu tinha enviado para ela e ela ficou com o “M””. Madalena acrescentou ainda que, ao ver as fotografias dos objetos guardados pela mãe, viveu uma espécie de revelação. Os presentes que julgava terem vindo do pai eram, afinal, ofertas da mãe: “E ela estava sempre com um colar, que era um M, …. era um colar que a minha mãe tinha comprado para mim com o M de Madalena”.

Durante o reencontro com a mãe, Madalena partilhou mais um episódio marcante da sua infância sob o controlo do pai e da madrasta alienadores. Desta vez, tratou-se dos presentes enviados pela mãe, especialmente roupas, que eram sistematicamente trocadas para apagar qualquer rasto da presença materna. A mãe relata: “Então a Madalena depois contou-me. Realmente achava estranho porque eu mandei muitos t-shirts da Pepe Jeans, coisas boas, mas sim, fazia sempre um erro. Eu nunca mandava as etiquetas para trocar, porque sabia que era da idade deles, eu não sabia, mas mandava a etiqueta sem o preço, mas com a etiqueta presa da Pepe Jeans. E a Madalena achava estranho porque eles conseguiam sempre trocar. Imagina uma t-shirt branca com uma prancha azul, eles iam trocar”. Este testemunho evidencia uma estratégia subtil, mas profundamente simbólica de apagamento da figura materna. A mãe enviava roupas com etiquetas intactas (sem o preço), escolhidas com cuidado e afeto. Ainda assim, o pai e a madrasta alienadores trocavam esses artigos por outros, apenas para garantir que, em fotografias ou aparições públicas, nada do que Madalena e o irmão usassem pudesse ser reconhecido como proveniente da mãe. Esta prática enquadra-se num padrão típico de alienação parental, em que se procura eliminar qualquer vestígio da mãe alienada na vida quotidiana da criança, promovendo a sua exclusão simbólica e emocional.

A mãe relatou que foi ao mostrar à filha fotografias dos presentes enviados ao longo dos anos que Madalena se começou a confrontar com a dimensão da ocultação: “Muitos dos presentes que eu mandava registados, eu tinha medo que se perdessem, então eu tirava fotografias, e mostrei-lhe muitas fotografias dos presentes que lhe tinha enviado…e a Madalena ficou muito admirada”. O facto de a mãe enviar os presentes registados e de tirar fotografias demonstra não apenas prudência, mas uma consciência crescente de que o seu amor poderia ser intercetado. Esses registos visuais assumem, retrospetivamente, um valor quase documental, como se antecipassem a necessidade de um dia provar à filha que esteve sempre presente, mesmo na ausência forçada.

Entre esses presentes, estavam também livros com dedicatórias especiais, cuidadosamente escolhidos pela mãe, que acabaram sendo alvo de censura por parte dos alienadores, como ela revela com tristeza: “a Madalena começou a reparar que os livros todos em que eu fazia dedicatórias, a primeira folha estava cortada”. A censura às dedicatórias nos livros é especialmente simbólica. Cortar a primeira folha, onde a mãe deixava palavras pessoais, únicas, dirigidas à filha, é uma ação concreta de silenciamento emocional e afetivo. Não é apenas uma página arrancada, é uma tentativa de apagar a voz da mãe.

A mãe ficou profundamente magoada ao tomar consciência da forma como os presentes foram sistematicamente desviados ou ocultados, e partilhou-nos com tristeza a desilusão em relação ao pai e à madrasta alienadores: “foi tanta coisinha que eu lhes mandei, porque eu nunca pensei que esta gente fosse assim. Eu pensava que eles iam aproveitar. … Eu nunca pensei que eles fizessem assim. Nunca pensei que eles pudessem fazer isso”. Este desabafo traduz a dor de uma mãe que, mesmo à distância e impedida de estar presente fisicamente, tentava manter o vínculo com os filhos através de pequenos gestos, “coisinhas”, carregados de intenção afetiva. A escolha da palavra “coisinha” reforça o cuidado e a delicadeza do que era enviado, provavelmente objetos simples, mas significativos. A surpresa expressa por ela: “nunca pensei que eles fizessem assim” revela, não apenas a ingenuidade com que inicialmente confiou nos cuidadores, mas também a profunda quebra de confiança e o choque moral diante da crueldade praticada. Existia uma clara expectativa de que, ainda que houvesse conflitos entre adultos, os gestos de afeto em direção aos filhos seriam respeitados. A realidade, no entanto, foi a inversa: os presentes tornaram-se alvos de censura, ocultação ou apropriação.

Durante a primeira viagem que Madalena fez com a mãe após o reencontro, uma visita à Alemanha, surgiram novas descobertas sobre os presentes enviados pela mãe que nunca chegaram às mãos da filha: “Fomos à Alemanha ter com uma amiga nossa, as duas, na primeira viagem nós fizemos as duas juntas. E fomos para aquelas lojas cheias de maquilhagem e coisas não sei o quê… E vimos lá um hidratante que é uma bola que, que só existe nos aeroportos. Uma coisa muito diferente, que eu acho que eu lhe mandei uns dois ou três para a Madalena, dentro de uma caixinha hidratante, cor-de-rosa, com sabor a morango”. Foi nesse momento que Madalena se deu conta de que os batons que a mãe lhe tinha enviado tinham sido apropriados pela madrasta alienadora: “Ah! Olha, sabes que a minha madrasta tinha sempre um com ela no bolso destes igual …Ela diz que só via andava a ver a madrasta com aquilo……ela disse que a madrasta andava sempre com uma mala”. A mãe, surpresa com a revelação, explicou à filha que aqueles hidratantes tinham sido enviados especialmente para ela: “Madalena, isso só aqui na Alemanha, não há em lado nenhum, isto foi a mamã que te mandou”. E Madalena, em choque, respondeu: “Eu não acredito (…), e testemunhou-nos: “E depois também havia coisas que a minha mãe mandava para mim… batons de cieiro, daqueles que são umas bolinhas, que a minha mãe mandou uma data deles para mim… e ficaram para a minha madrasta… isso ainda foi mais difícil”.

Este episódio evidencia mais uma faceta do processo sistemático de alienação parental vivido por Madalena.

Estes testemunhos da filha e da mãe alienadas revelam, de forma dolorosa, os impactos emocionais e simbólicos da alienação parental através da prática de roubo e apropriação dos presentes enviados pela mãe. Este ato ultrapassa o roubo material, representa o roubo do vínculo afetivo, da identidade familiar e da memória emocional.

Para a mãe, cada presente enviado era uma tentativa de manter viva a ligação afetiva com os filhos alienados, um gesto de amor e presença num contexto de afastamento forçado. O seu sofrimento intensificou-se ao perceber que esses esforços foram sistematicamente anulados, manipulados e usados contra ela. A alienação emocional tomou a forma de uma usurpação simbólica, em que os gestos de carinho foram novamente embrulhados como se fossem dos alienadores.

Para a filha Madalena, o reencontro com a mãe marcou o início de uma desconstrução dolorosa das suas memórias. A revelação de que objetos que julgava terem sido oferecidos pelo pai e madrasta alienadores eram, na verdade, da mãe, rompeu com a narrativa construída durante anos. Essa redescoberta provocou um choque, revolta, mas um processo profundo de reintegração da verdade emocional.

Este testemunho é exemplar para ilustrar como a alienação parental é exercida também através da ocultação de provas de amor e como a recuperação da relação entre pais e filhos alienados pode implicar um árduo trabalho de reconstrução da verdade emocional, da confiança e da memória partilhada.