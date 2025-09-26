A ONU devia acabar? É uma pergunta legítima, nada dura para sempre. Donald Trump deixou claro, no início da semana, no plenário anual da Assembleia Geral da ONU, na abertura do ano político internacional, que não estava satisfeito com a organização. Não é de espantar. Não só a ONU tinha recusado uma empreitada sua há décadas atrás, como as escadas rolantes e o teleponto falharam. Também se queixou de que a ONU não o ajudou a acabar com sete guerras. Mas o mais interessante é que Trump não concluiu daí que a organização devia acabar, ou que os EUA a deviam deixar. Nas oito décadas desde a criação da ONU, só a Indonésia abandonou voluntariamente a organização, em 1965, e voltou passados poucos meses. A União Soviética também tinha feito uma birra, em 1950, deixando de se fazer representar, sem sair formalmente, das reuniões do Conselho de Segurança, mas não demorou a regressar, quando os EUA aproveitaram essa ausência para fazer passar no Conselho de Segurança uma resolução que mandatou o envio de tropas para defender a Coreia do Sul da invasão da Coreia do Norte.

O Portugal de Salazar e outras potências colonizadoras queixavam-se das muitas críticas e derrotas que sofriam na Assembleia Geral da ONU. No entanto, Portugal insistiu durante uma década em ser admitido na organização. Era importante para o regime mostrar que o país não estava isolado, apesar da retórica do “orgulhosamente sós”. A Bélgica chegou mesmo a tentar convencer outras potências coloniais a abandonarem a ONU, mas isso nunca aconteceu.

Para que serve a ONU e o que explica esta resiliência apesar de décadas de críticas? Este tipo de diplomacia multilateral, envolvendo um grande número de Estados surgiu na Europa, de forma mais recorrente a partir do século XVII, para resolver ou evitar guerras. Começou com conferências de paz para pacificar as coisas depois de grandes guerras, como as que levaram à Paz de Vestefália, em 1648. Depois de décadas de guerra quase contínua, entre 1793 e 1815, generalizou-se a prática de conferências para evitar que crises escalassem perigosamente para uma grande guerra. A última foi a de Londres de 1913. Em junho e julho de 1914 houve apelos nesse sentido, mas em vão, e o resultado foi a Primeira Guerra Mundial. Foi depois desse conflito, que resultou em mais de 15 milhões de mortos, que se decidiu criar, em 1919, a Sociedade das Nações, antecessora direta da ONU. O grande objetivo era evitar uma nova grande guerra criando um fórum permanente de negociação entre todos os Estados. Porém, vintes anos depois, em 1939 desencadeou-se uma Segunda Guerra Mundial ainda mais destrutiva. A ONU, criada pela conferência de São Francisco, de junho de 1945, procurou corrigir algumas das deficiências da sua antecessora, tendo como principal objetivo, como dizem as primeiras linhas da respetiva Carta: “preservar as gerações vindouras do flagelo da guerra, que por duas vezes, no espaço da nossa vida, trouxe sofrimentos indizíveis à humanidade”.

A ONU falhou no sentido de que as guerras não acabaram em 1945. A tendência nos últimos anos tem sido para termos mais conflitos armados: 2024 foi mesmo o ano com mais conflitos armados desde a fundação da ONU. Não faz sentido ter casos como os da República Democrática do Congo, com uma missão de paz desde o ano de 2000, num país em que nunca deixou de haver guerra. Mesmo no interior das Nações Unidas há quem defenda reformas. Temos vários relatórios e propostas disponíveis há anos para mudanças várias desde as missões da paz até ao funcionamento do Conselho de Segurança. Mas nisso, como em tudo o resto que diz respeito à ONU, temos de nos confrontar com a sua natureza e as limitações que isso implica.

A ONU não é um governo mundial, é um clube de Estados. A multiplicação de conflitos armados não tem como causa principal a ineficiência da ONU – como Zelensky deu a entender, numa frustração compreensível, mas errónea. Isso resulta sobretudo das dinâmicas de transição de poder, da emergência (ou reemergência) de grandes potências revisionistas, e no forte retraimento dos EUA que cria vazios de poder que são violentamente disputados.

Se quisermos ser rigorosos devemos também reconhecer que a ONU foi sobretudo criada para evitar guerras entre Estados, em particular grandes guerras. Nisso tem tido algum sucesso. Não tivemos uma Terceira Guerra Mundial, certamente com o equilíbrio do terror nuclear a ajudar. E, desde 1945, mais de 80% dos conflitos armados não são guerras entre Estados, mas sim conflitos internos, guerras civis. Estas guerras inter-estatais envolvem múltiplos atores armados não-estatais, e mesmo quando são muito internacionalizadas, assumem geralmente a forma de guerras indiretas entre potências que muitas vezes negam o seu envolvimento. Isso não é algo que a ONU tenha sido desenhada para gerir ou evitar.

Se quisermos uma ONU mais eficiente, o problema não é que reformas fazer, mas se haverá vontade política para avançarem. A ONU é uma organização voluntária de Estados, depende da boa-vontade desses Estados Membros, em particular dos cinco Membros Permanentes. Ora, a política global atual não parece apontar nesse sentido. O nacionalismo, o populismo, a tendência para um certo fechamento parecem estar a ganhar força por todo o Mundo. Serão opções legítimas, mas vão ter como consequência um mundo em que os compromissos serão mais difíceis, com ou sem ONU. Grandes potências emergentes como a China e os demais BRICS, manifestam grande apoio retórico ao multilateralismo, gostam de exigir mais da ONU, onde querem ter mais influência, mas não parecem muito disponíveis a abrir os cordões à bolsa ou abdicar do unilateralismo armado ou comercial quando isso lhes convém.

Apesar de todas críticas e desafios não vemos para já nenhum Estado a deixar a ONU. Portanto, alguma utilidade continua a ter. É o maior palco de diplomacia pública global. Desvalorizar-se a retórica e o teatro político é um erro, olhem para Trump. É importante para os diferentes Estados e respetivos líderes poderem transmitir a uma audiência global as suas prioridades e preocupações. A ONU é também um fórum permanente de diálogo que oferece oportunidades de encontros paralelos e conversa informais entre aliados e adversários. Para as grandes potências vencedoras da Segunda Guerra Mundial foi também uma forma de reconstruir uma ordem global em ruínas, e consolidar de forma durável os seus ganhos. O Conselho de Segurança, com membros permanente e veto, algo sempre muito criticado e criticável, foi a condição para a ONU ser aceite por Estaline e pelo Senado dos EUA. Tem também a vantagem – deliberada – de criar um grande incentivo para essas grandes potências não saírem da ONU. Para as pequenas e médias potências, a maioria dos 193 Estados Membros, países como Portugal, a ONU é uma oportunidade para ter um voto e uma voz nas grandes questões globais.

Negar que a ONU está em crise seria negar o óbvio. O problema está em que não há soluções fáceis e evidentes para o principal obstáculo a uma ação mais eficaz da ONU no contexto atual, que é estarmos numa fase transição de poder. Isso significou sempre, na história global, mais conflitos. Significa também que há uma tendência para uma Segunda Guerra Fria, com grandes potências a disputarem influência a nível global, nomeadamente no palco da ONU, muitas vezes bloqueando o seu funcionamento para evitar dar vitórias ao outro lado. Em suma, há críticas legítimas ao aparelho da ONU, que padece de muitos dos problemas de qualquer burocracia. Mas também há que reconhecer que a ONU é um bode-expiatório fácil a quem, frequentemente, são entregues demasiadas missões impossíveis que mais ninguém quer.