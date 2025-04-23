“Boa noite, bem-vindos ao primeiro debate televisivo para eleições legislativas. O debate terá a duração de 30 minutos. O sorteio ditou que começasse o candidato n”. Em menos de 3 anos e meio é a terceira vez que tenho a “oportunidade” de ouvir estas palavras e de assistir a repetidos momentos de “debate” político.

Já aqui voltaremos.

Antes de mais, permitam-me que contextualize a proveniência desta escrita. Sou um jovem, que, tal como outros mais de 400 mil (!), encontra-se matriculado numa instituição de ensino superior. Além disto, considero-me um indivíduo especialmente curioso pelas questões sociais que nos rodeiam: todo um universo resultante das interações entre as políticas que regem a sociedade e a índole de cada cidadão.

De resto, defino-me como um ser otimista da classe média.

Retomando, comecemos pela “oportunidade”. A meu ver, não faltam oportunidades aos jovens do nosso país. Cada um de nós dispõe de múltiplas opções para nos formarmos, para enriquecer o nosso currículo, para tornar o nosso perfil do Linkedin mais bonito e apelativo, para trabalhar as nossas Soft Skills. Os nossos pais nunca tiveram tamanha facilidade na escolha e acesso a conhecimento. Os nossos avós muito menos.

Eu sei, caro leitor, neste momento deve-se estar a questionar que tipo de jovem é este que escreve três parágrafos sem criticar diretamente nada nem ninguém. Ora, não ganho nada com esse estilo de discurso forte mas não fundamentado; palavras fortes, cheias de tudo e de nada. Lá chegarei.

Ora, tal como estas “críticas da moda”, que carregam um vazio disfarçado, muitas destas “oportunidades” escondem uma realidade negra. Enquanto jovem eu procuro algo que me possibilite obter o conhecimento e competências que, por sua vez, me permitam desempenhar uma determinada função com excelência, assim como, lutar pela minha definição de sucesso. Sigam o meu raciocínio: o país (na generalidade) consegue dar resposta aos pontos um e dois. Eu, jovem, consigo aceder a uma instituição que, à partida, me possibilite aprender o que desejo. Eu, jovem, consigo adquirir o conhecimento que desejo.

Perdoem-me por não abordar problemas como a habitação estudantil. São questões que merecem a mais cuidada atenção e, felizmente, têm sido alvo de imensa preocupação política e de outras tantas redações. Não desta.

Assim, irei-me debruçar sobre o terceiro ponto:

O “e depois”? E depois de adquirir o conhecimento? E depois de todos os anos que passei a estudar? Como é que consigo capitalizar o meu conhecimento? Será que depois de acabar de estudar estarei realisticamente mais perto de alcançar o meu sucesso?

Não. Na generalidade, não. Enquanto jovem qualificado desejo sentir-me valorizado, desejo ter a oportunidade de um futuro melhor. E, para a maioria, essa não é a realidade.

Está na hora de rever o significado de “oportunidade”.

É exatamente neste momento, excelentíssimo leitor, que todos nós sentimos a forte tentação de cair na crítica barata, na crítica à política, no “e é por isto que este país não anda para a frente”, na atribuição de uma tal de “culpa” não fundamentada.

Fique comigo. Resista.

Analisemos. Vamos aprofundar.

Efetivamente, nos últimos tempos têm surgido medidas de “apoio aos jovens”: medidas relacionadas com o IRS, com o aumento salarial. Medidas com horizonte curto. Parecem eficazes. Não penso que o sejam. De nada vale a criação destas “soluções” se não for acompanhado de uma reformulação das carreiras profissionais. Enquanto jovem formado, “livre” e capacitado, não tenciono trabalhar num posto onde eu ganho um determinado valor (tendo em conta estas novas “regalias”) e o meu colega, igualmente formado, “livre”, capacitado e com 20 anos de experiência, obtém um rendimento pouco superior ao meu.

Eu prefiro começar por baixo, mas ter a chance de subir uma longa e meritória montanha, do que ficar estagnado num eterno planalto (ou falso plano, no máximo).

Peço aos nossos governantes que não pensem apenas a curto prazo. Peço que estruturem. Estruturem o nosso país. Se as medidas acima referidas são necessárias? São. Mas só serão efetivas se forem parte integrante de um plano realista que contemple todas as partes: uma estratégia pensada a curto, média e longo prazo, que seja justa e igualitária, que se relacione não só com os primeiros anos de trabalho, mas também com os restantes.

Agora, para vocês, jovens amigos: não nos esqueçamos que só podemos exigir o que merecemos. É fundamental cumprir a nossa parte: alcançar a excelência nas mais diversas áreas de trabalho, aprender, adaptar as nossas competências à constante evolução do mundo, aumentar os nossos níveis de literacia e contribuir para o melhorar do nosso sistema de ensino. Mais do que nos queixarmos: agir e fazer. Esse é o nosso papel.

Além disso, devemos questionar, devemos pensar. Não devemos compactuar com um caminho que não queremos para nós e para os nossos. Não devemos compactuar com “debates” que nada acrescentam. Devemos servir-nos do nosso conhecimento, da nossa cognição para construir um país com uma estrutura que sustente o progresso e a oportunidade (no sentido verdadeiro da palavra).

Evitemos a superfície sem alicerces.