As eleições europeias são um momento crucial para a democracia e para a construção de uma Europa mais inclusiva e representativa. Para os jovens, estas eleições assumem uma importância acrescida tendo em consideração que as decisões tomadas no Parlamento Europeu moldam o futuro das próximas gerações. Neste sentido, o Conselho Nacional de Juventude (CNJ) tem trabalhado incansavelmente para promover a sua participação ativa neste processo, procurando consciencializar os jovens e, acima de tudo, demonstrando que a sua voz é fundamental para o desenvolvimento de políticas que respondam aos seus anseios e aos desafios do presente e do futuro.

O envolvimento dos jovens nas eleições europeias tem sido encorajador. Os dados mais recentes mostram um aumento significativo na intenção de voto dos jovens, estando Portugal no 2.º lugar dos países onde 77% dos jovens já demonstraram a sua vontade em se deslocarem às urnas. Ora, isto reflete um reconhecimento da importância do papel dos jovens na definição do futuro da União Europeia. Esta tendência positiva é resultado de diversos fatores, nomeadamente, a desmaterialização dos cadernos eleitorais que proporciona maior flexibilidade e reduz barreiras ao voto. Este avanço tecnológico é um passo significativo para facilitar a participação dos jovens que têm uma relação natural e quotidiana com as novas tecnologias.

Sendo o Parlamento Europeu uma instituição vital para a Europa – pois é onde são debatidas e aprovadas muitas das políticas que afetam diretamente os cidadãos – é essencial que este órgão esteja sintonizado com as necessidades dos jovens europeus e esteja atento a desafios atuais e relevantes, como é a inteligência artificial (IA). A IA, por exemplo, tem um potencial transformador nas nossas sociedades, mas também levanta questões éticas e de emprego que afetam diretamente a juventude. Por isso, a participação jovem nas eleições europeias é crucial para garantir que estas questões sejam abordadas de maneira que reflita os seus interesses e preocupações.

O CNJ tem desempenhado um papel decisivo na promoção da participação jovem nas eleições europeias. Através de diversas iniciativas, tem procurado educar, capacitar e motivar os jovens a exercerem o seu direito de voto. Entre estas iniciativas destaca-se o Road Show, tanto no ensino secundário como no superior, onde promotores do CNJ visitaram escolas e universidades, interagindo diretamente com os estudantes. Estas visitas incluíram atividades dinâmicas e informativas que não só disseminaram o quão indispensável é a participação ativa no ato eleitoral mas também promoveram a discussão sobre a importância da União Europeia.

Além disso, o CNJ organizou sessões de capacitação que tiveram como objetivo principal explicar o funcionamento das instituições europeias e promover a reflexão sobre os desafios que a Europa enfrenta. Nestas sessões utilizámos métodos de educação não formal, promovendo um ambiente de aprendizagem interativo e envolvente. A realização de questionários de auscultação também foi uma estratégia eficaz para avaliar o conhecimento dos jovens sobre a UE e para ajustar as campanhas informativas de acordo com as suas necessidades e expectativas.

Em suma, as eleições europeias são uma oportunidade única para os jovens moldarem o seu futuro. No CNJ através das nossas várias atividades procurámos garantir que os jovens tivessem o máximo de informação para estarem capacitados e motivados a participar. A participação jovem não é apenas um direito, mas uma responsabilidade para garantir que a Europa se desenvolva de forma inclusiva e atenta aos desafios contemporâneos. As eleições europeias de 2024 são um momento crucial, e a voz dos jovens será fundamental para construir uma União Europeia mais justa, inovadora e representativa.

