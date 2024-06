Há cerca de 20 anos pensei emigrar para a Austrália. Contactei a embaixada em Lisboa e forneceram-me vários documentos. Neles eu tinha que indicar a minha formação superior, provas da mesma, experiência profissional, nível das línguas que sei falar. Precisava de ter um contrato de trabalho. Dentro das minhas habilitações poderia corresponder às quotas que reflectiam as necessidades da economia Australiana.

Há poucas semanas reparei que o PSD nos ajustes à lei da imigração não quis aplicar quotas, como se quotas significasse algum tipo de discriminação.

Na verdade o mundo chegou a isto. Há quotas do bem e do mal. Os partidos, os comentadores na televisão, nos programas desportivos, em muitas empresas, em Hollywood, não é SÓ pelo mérito que escolhem, mas sim pelo género, pela nacionalidade, pela raça. Ou seja, porque és mulher, africano, asiático, hetero ou homossexual, ou de nacionalidade A, B ou C vou-te fazer o favor de te dar um lugar em nome da tolerância e diversidade.

Isto sim é preconceito. Limitar a escolha de um ser humano, não ao que é capaz, mas mediante o seu órgão genital, orientação sexual, nacionalidade ou cor da pele.

E o mesmo se passa na imigração, com a política da porta aberta, porque há pessoas que procuram uma vida melhor, porque tem de existir igualdade e têm o direito de prosperar. A questão é que este critério não tem em conta as necessidades do país, mas obedece a um projecto político, um pouco à imagem do que acontece nos Estados Unidos dos Democratas ou na Espanha de Sanchez. O projeto político que visa atrair imigrantes menos qualificados, que entram sem contrato de trabalho, muitos deles ilegalmente, sem condições para terem uma vida melhor. Esses serão os novos dependentes, os eternamente agradecidos à esquerda e que irão retribuir eleitoralmente nas próximas gerações permitindo perpetuar no poder quem defende a igualdade, mas anda há décadas a empobrecer e corromper o país.

O argumento é de que vêm aumentar a natalidade. Que vêm contribuir para a segurança social. Que vêm trabalhar em sectores nos quais ninguém quer trabalhar. O remédio está na imigração. Em abrir portas sem critério. Venham eles. Vamos acabar com o SEF e criar a AIMA. Avante camaradas. Et voilà, o descalabro total.

Na verdade esta solução não é a cura. É um paliativo. Não vai à doença. Vai aos sintomas e transforma-se numa doença onde há choques económicos, culturais, religiosos com visões muito distintas do que é viver em sociedade e democracia.

As questões CHAVE a colocar são estas:

Porque é que após tantos anos Portugal não é um país competitivo, continua na cauda da Europa e é ultrapassado pelos países de leste em produção de riqueza?

Porque é que um terço dos jovens emigra?

Porque é que os jovens que saem das faculdades, não encontram emprego e a saída são call centers, vendas e turismo?

Porque é que em Portugal o ordenado médio está cada vez mais próximo do ordenado mínimo?

Em bom português: porque é que os portugueses têm menos dinheiro no bolso e menos condições para prosperar, ter casa e formar Família?

As questões são estas. E a resposta para isso não é trazer imigrantes. Trazer imigrantes não qualificados é a perpetuação de um modelo que está a destruir o país e a conclusão a que se chegou é de que o Esato, os políticos falharam para com o povo.

Limpar retretes em Portugal não é diferente das retretes na Suíça; estar em fábricas em Portugal não é diferente de uma fábrica na Holanda; ser-se enfermeiro na Irlanda não é diferente de se ser enfermeiro em Portugal; ser-se professor no Luxemburgo é a mesma actividade em Portugal. As pessoas preferiam estar em Portugal, perto da Família, mas a diferença é que aqui recebem esmolas, enquanto nesses países conseguem ter rendimentos, qualidade de vida, prosperar. Já aqui não há acesso à habitação, o sistema nacional de saúde está em ruínas, nas fábricas o trabalho é precário, não há incentivo ao investimento, e a escola pública desrespeita os professores. Lá fora é uma Pobreza Chique onde se pode ter qualidade de vida.

Cá, a solução? Trazer imigrantes que vêm dar resposta, não às necessidades do país, mas disfarçar os erros de um Estado que falhou para com os cidadãos. Entender isto permite-nos respeitar e receber dignamente os imigrantes.

Dizer isto não é racismo, não é xenofobia. É tocar numa ferida que não dá jeito falar pois isto tem um nome quando se aponta o dedo à classe política: Incompetência.

Portugal. É esta a herança que iremos deixar aos nossos filhos?