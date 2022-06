Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Com a continuação da Guerra na Ucrânia, está colocado em causa o abastecimento mundial de alimentos, especialmente de cereais. Apesar de ser para muitos uma tragédia humanitária, para outros é uma oportunidade.

O bloqueio dos portos ucranianos por parte dos navios de guerra russos impede, neste momento, a muito necessária exportação de cereais ucranianos para o mercado global, particularmente para o Norte de África e Médio Oriente, as regiões mais dependentes da exportação russa e ucraniana. A Ucrânia é o terceiro maior exportador de cereais do mundo, apenas atrás da Rússia, que também barrou a exportação da sua produção de cereais em função da guerra, e dos Estados Unidos da América. Ora, com os dois dos três maiores exportadores de cereais com a sua exportação comprometida (e também a Índia, quinta maior exportadora, a considerar barrar exportações) adivinha-se uma era muito difícil para o acesso à alimentação um pouco por todo o mundo.

Claro que, como todos os problemas de acesso a bens primários, os países mais pobres e dependentes são muito mais severamente atingidos que os países desenvolvidos, já que, enquanto uns podem ter em mãos crises sociais e humanitárias desastrosas, outros podem esperar “apenas” um aumento de preços e um retrocesso no nível de vida.

Apesar de trágico, e por muito que se possa apontar o dedo aos países desenvolvidos pela falta de apoio em situações de crise, como foi o caso das vacinas durante a pandemia, esta é uma crise onde estes não possuem também meios para apoiar os países mais desfavorecidos, com reservas médias de cinco ou seis meses a impedirem qualquer margem de manobra para a assistência, especialmente por o risco na produção de futuras colheitas, devido ao preço do fertilizante, do qual a Rússia é a maior produtora, estar a aumentar drasticamente. Contudo, há uma exceção a esta regra.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

A China tem, ao contrário dos restantes países, uma almofada alimentar muito maior, de um ano e meio. Nos últimos dois anos, e especialmente nos últimos meses, com o início da Guerra na Ucrânia e a instabilidade resultante, a China tem açambarcado imensas reservas de cereais, comprando quase metade do stock de cereais disponível, agravando a escassez e provocando também um aumento dos preços. Contudo, esta compra não tem como propósito assistir os seus cidadãos, já que, com a instabilidade resultante da escassez, a China possui agora ferramentas para conduzir a sua política externa através do jogo da fome. À falta de recursos básicos, os países mais desfavorecidos encontram-se num risco real de colapso social, e encontram-se muito mais vulneráveis a investidas diplomáticas.

A assistência da China não implica, ao contrário, por exemplo, da prática habitual da União Europeia, condições de acesso, sejam estas imposições ao regime no que se refere ao respeito aos direitos humanos ou às condições económicas. Apenas exige a subordinação do um país aos interesses internacionais e económicos da China, desde o acesso aos seus recursos naturais até à adoção de uma política anti-Ocidente. A principal vítima destas investidas é o continente africano, cuja vulnerabilidade e abundância de recursos, assim como a falta de fortes bases democráticas devido aos séculos de colonialismo, a braços com uma crise humanitária, não tem qualquer hipótese de recusar o único estado que, neste momento, tem a capacidade de aliviar o flagelo da fome, tornando a assistência uma moeda de troca por lealdade e subserviência, através de um método predatório e selvagem de imperialismo mascarado de assistência em nome de solidariedade comunista.

Enquanto o futuro da guerra e a sua duração for incerto, assim também será o futuro do abastecimento alimentar em todo o mundo, dependente da guerra e da sua evolução. O que certamente não é incerto é que há quem ganhe muito com a continuação deste status quo. E quão mais imoral, melhor.