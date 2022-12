A caminho está um milhão de cheques a 240,00€ cada. António Costa, que encheu os cofres do estado à conta do aumento de receita fiscal por conta da inflação, faz agora, e de novo, o favor de devolver a um milhão de famílias parte daquilo que elas já pagaram.

O IVA é talvez o imposto que mais contribuiu para o esfregar de mãos do governo.

A medida extraordinária de apoio às famílias todos concordarão ser infelizmente inatacável do ponto de vista da necessidade social, mas há razões de sobra para ser totalmente atacável do ponto de vista político.

Distribuir para reinar não é fazer política. É enganar os mais desprotegidos com a percepção de que se faz política.

António Costa, que não é político mas sim ilusionista legitimado, não podia fazer outra coisa senão isto mesmo.

Dar, dar e dar, para depois vir dizer que combateu a pobreza e esteve do lado dos mais necessitados. No fundo, é de um país pobre e cada mais necessitado de ajuda estatal que se alimenta este socialismo incapaz de fazer crescer o país.

Um milhão de pobres, que sem ajudas sociais seriam muitos mais, deveria envergonhar qualquer país. Porém, por cá há aplausos e vai-se ouvido gritos de júbilo no desejo de longa vida ao líder.

Enquanto se depender cada vez mais do estado, para este socialismo tanto melhor.

No entanto, esta “distribuição de lucros do estado aos sócios” é a assinatura de uma confissão de que o governo não consegui, até hoje e durante sete anos de legislatura, pôr o país a crescer, retirando da miséria pelo menos um milhão de famílias. Este apoio é a prova inequívoca da falência do socialismo português.

Este é talvez o lado mais perverso da questão. É a confissão do próprio governo que não conseguiu por o país a andar e a crescer, a ser competitivo com os parceiros europeus, restando passar um cheque para mais tarde se recordar. O voto, será o preço a pagar pelo cheque que vai a caminho.

António Costa não podia apresentar ao país um excedente orçamental por conta do enorme aumento de receita fiscal derivado em grande parte da inflação.

O país real, aquele que o governo não quer conhecer mas que sabe da sua existência, não poderia aceitar uma situação destas quando está em jogo um milhão de famílias na miséria.

Mas a pergunta é sempre mesma: e o que se fez para atenuar a crise inflacionista? Todos sabemos o que não se fez.

Não se fez política e preferiu-se encher os cofres à custa do enorme esforço financeiro de todos para agora querer fazer um brilhante, e não poderia ter sido escolhida uma tão boa altura.

O natal, é timing perfeito e tudo foi estrategicamente bem calculado. Não para o bem do país, mas pensando na triste táctica política.

Pensasse o governo o país, como pensa a sua estratégica.

E dois pequenos exemplos daquilo que poderia ter ser feito logo no início da escalada de preços que se fez sentir:

Reduzir as taxas de IVA dos produtos essenciais. Não se fez porque se temia que o sector da distribuição não reflectisse essa redução no consumidor final. Reduzir o IVA na electricidade de forma significativa. A redução na passagem da taxa de 13% para 6% fará com que o consumidor poupe apenas 9 €/ano, preferindo o governo não mexer na taxa de 23%. De referir que a grande parte dos consumo das famílias e das empresas é precisamente tributada à taxa de IVA mais elevada.

No fim de contas, é penoso perceber-se a necessidade de um milhão de famílias em receber um apoio desta natureza sendo este facto, por si só, de uma gravidade extrema: continuar a política da distribuição do PS ao invés de uma política de criação de riqueza, fazendo estagnar o país.

Tudo isto tem uma razão: não se faz política séria, de desenvolvimento e de criação de riqueza, porque isso simplesmente não dá votos.

O que na verdade mantém este podre poder é a pobreza com a gravidade de ser evidente e claro que estão a gostar do caminho que se percorre.

Quantos mais portugueses precisarem do estado e dependerem dele para poderem à mesa ter um pouco mais que o habitual, o socialismo vai ganhando espaço político, enquanto o país vai perdendo a sua capacidade de se erguer e até mesmo a sua dignidade como nação. Não merecemos isto, mas é isto que a democracia escolheu. Habituem-se!