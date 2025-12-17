Há momentos na vida política em que a realidade se impõe com uma serenidade quase desconcertante. A democracia madeirense reencontrou um desses momentos.

Depois de meses em que se tentou transformar o Parlamento numa caixa de inquietações artificiais, regressa-se finalmente ao ponto de equilíbrio – o da institucionalidade, onde a política não vive da coreografia do instante, mas da substância das escolhas.

Durante demasiado tempo, a Assembleia Legislativa foi tratada como uma espécie de laboratório emocional onde se fabricavam desacordos e se encenavam precipícios para puro consumo mediático. Nada de inédito na história política, embora suficientemente insistente para que o debate perdesse nitidez e se transformasse num exercício de dramatização permanente.

A democracia madeirense acabou, porém, por revelar um instinto de sobrevivência surpreendente. Recuperou o chão firme, como se recordasse que só funciona plenamente quando deixa de servir de campo de ensaio a táticas momentâneas.

Esta normalidade não deve ser entendida como uma exaltação da estabilidade pelo prazer da estabilidade. O que está em causa é o reconhecimento de que a vida democrática respira melhor quando não é sequestrada por cálculos imediatos. A normalidade não é um acessório, é a condição que permite que a política produza algo mais do que ruído.

Depois de três eleições regionais, outras tantas nacionais e de um interlúdio autárquico, a Região reencontra a tranquilidade necessária para discutir, com a profundidade que o assunto merece, um Orçamento que molda o quotidiano das famílias e das empresas madeirenses. É neste ambiente mais sereno que o Orçamento de 2026 regressa ao espaço da discussão racional. O que surpreende não é o conteúdo técnico do documento, mas a possibilidade, finalmente recuperada, de o debater sem a teatralidade que, durante demasiado tempo, ocupou o lugar da análise. A política parece perder densidade quando se liberta do dramatismo, e esse desprendimento perturba sobretudo aqueles que, habituados ao tumulto, dependem dele como de uma condição de sobrevivência.

É nesse contexto que se enquadra a insistência na narrativa do alegado corte de 50 milhões na Saúde. A crítica repete-se com a solenidade de uma evidência autoproclamada, embora os números a desmintam de forma quase pedagógica. No ano passado houve uma verba extraordinária de 50 milhões de euros, proveniente do Orçamento do Estado, destinada exclusivamente ao pagamento de dívida acumulada dos anos anteriores. Se retirarmos esse fator, a diferença real é esta: há este ano um acréscimo de 42 milhões de euros. A diferença é simples, inequívoca e aritmeticamente inapelável. O aumento é real, mensurável e robusto. Não há aqui complexidade hermenêutica, nem subtileza técnica, nem sequer margem para interpretações criativas. Trata-se de uma operação aritmética tão elementar que poderia ser resolvida no caderno quadriculado do primeiro ciclo.

A crítica que se desliga da substância acaba por revelar menos sobre o Orçamento e mais sobre os seus críticos. Não se trata de divergência, mas de expectativa – a expectativa de que a governação falhe para que a retórica trabalhe. Este padrão repete-se nos municípios onde os mesmos protagonistas exercem funções executivas. A distância entre a exuberância das promessas e a timidez das realizações tornou-se demasiado familiar para já surpreender alguém.

Há, na oposição, uma persistente inclinação para o “quanto pior, melhor”. Não se trata de qualquer espécie de convicção ideológica, mas de um certo reflexo condicionado. O infortúnio alheio é entendido como a única oportunidade de afirmação própria, e qualquer sinal de normalidade política é recebido com desconfiança. A realidade, porém, tem um sentido de humor ingrato. Insiste em contrapor factos a narrativas, e fá-lo justamente quando alguns julgavam ter encontrado o enredo perfeito.

É desse desencontro recorrente que nasce uma atitude curiosa. Quando os números não confirmam a tese, não se revê a tese, revisita-se, antes, o valor dos números. E quando nenhum malabarismo interpretativo produz o resultado desejado, procede-se simplesmente à desconsideração dos números. Assim se explica que, ano após ano, o Orçamento surja para certos setores como insuficiente ou irrealista, por vezes antes sequer de ser conhecido. A crítica torna-se um ritual automático, uma espécie de comentário pré-gravado que tenta sobreviver à prova dos factos porque nunca se dá ao trabalho de os considerar.

Chegados a este ponto, sobram duas formas de encarar a política regional. Ou se insiste na dramatização permanente, onde cada dossier é um convite a mais um momento de fervor performativo. Ou se aceita que governar implica método, consistência e algum sentido de realidade, qualidades que quase nunca produzem aplausos mediáticos, mas que sustentam silenciosamente a vida quotidiana de quem vive na Região.

A escolha não deveria ser difícil. O curioso é reparar como, para alguns, se tornou quase insuportável.