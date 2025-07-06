Sou católico, por baptismo e prática: vejo o construir do futuro, da comunidade em que me integro, e, à escala mais geral, do viver em sociedade, à luz dos ensinamentos e dos princípios do cristianismo.

As minhas escolhas políticas estiveram e estão, assim, determinadas. Daí que devam ser inaceitáveis as lógicas políticas que evocam ideologicamente princípios de base cristã, mas os acabam por negar, na prática.

Desde a Liberdade, Igualdade e Fraternidade, até à elaboração marxista do dever ser social e às derivações várias destas matrizes, o que está na sua génese é a procura de resposta para situações humanas de desigualdade e injustiças sociais.

No entanto, a resposta essencial a esses momentos históricos e o ponto de partida para as soluções encontradas e que marcaram as mudanças mundiais, estava imanente nos Evangelhos, na Mensagem de Cristo.

Porquê, então, o Mundo como, hoje, o temos? A resposta está no homem e na sua natureza, nas formas de organização social e política no evoluir das épocas, na tecnologia e ciência.

Ou seja, nas relações de poder estabelecidas entre governantes e governados, entre os poderosos e os sem meios. No papel e dimensão da classe média. No papel e relacionamento da Igreja e das suas organizações com o meio social. No papel do Estado e das organizações políticas e sociais.

Mas, sempre e essencialmente, no Homem, nas suas escolhas e decisões. É a coerência, ou incoerência, destas últimas que importa aqui ter em conta.

Podem doutrinas, em que o ser humano, o indivíduo, está subordinado e dependente das regras definidas por um estado colectivo central, em nome de um socialismo igualitário, ser aceites por quem é católico?

As organizações com ideário base marxista, em nome do estabelecimento de uma utópica e teórica igualdade, são antagónicas à liberdade individual logo à de dignidade do ser humano e, por isso, inaceitáveis para um católico e para qualquer cristão.

A Doutrina Social da Igreja, em reação à revolução marxista e às formas inicias de social-democracia, (reactivas aos extremos do marxismo, mas muito a este coladas), é a resposta que deve inspirar um católico na procura da justiça social para todos.

Não deve um católico, tranquilo na sua liberdade, consagrada e defendida constitucionalmente, pôr essa liberdade em risco ao apoiar organizações ou votar em partidos de raiz claramente marxista, ou onde esta raiz é predominante.

Para além da designada democracia cristã, só as formas de social-democracia e de liberalismo, que sejam compatíveis com a doutrina social da Igreja, são passíveis de aceitação total, ou parcial, por um católico consciente.

Mesmo as vozes que nos parecem e se afirmam próximas, têm de ser postas em causa e devem ser rejeitadas quando defendem medidas que comprometem a dignidade do indivíduo. Refiro-me, por exemplo, ao direito à vida e a medidas penais extremas.

Não é, normalmente, só ao nível programático e normativo que se encontram soluções para situações graves com que se confronta a sociedade.

As respostas úteis e efectivas estão muito mais na organização administrativa do Estado e na sua capacidade operacional. A execução cabal das decisões é tão ou mais determinante do que a existência e aplicação das normas.

Raramente uma reforma de fundo do funcionamento do aparelho do Estado ocupa o foco do discurso político. Mas é aí que a melhoria da resposta aos anseios das pessoas reside.

A Igreja, que por vezes se auto-isola na prática litúrgica, tem um papel essencial pela sua doutrina e prática de intervenção e acção sociais, de que se não deve abster, esclarecendo os fiéis quanto à doutrina social que defende, ao dever de intervenção do católico, aos perigos programáticos e mensagens inaceitáveis de interventores políticos. Deve, frontalmente, denunciar abordagens contrárias aos seus valores.

A Igreja não é um partido político, mas não pode ignorar a responsabilidade política da Sua doutrina, nem de deixar de a assumir, frontal e corajosamente.