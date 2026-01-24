A direita democrática moderna não nasceu do grito nem do ressentimento. Nasceu de uma tensão — não de um compromisso frouxo, mas de uma tensão criadora — entre dois pilares que se corrigem e se sustentam mutuamente. De um lado, o constitucionalismo liberal: desconfiado do poder, vigilante dos seus abusos, quase obsessivo com limites. Do outro, uma sensibilidade social profunda, inspirada — explícita ou implicitamente — na doutrina social da Igreja, na centralidade da pessoa humana e na ideia exigente de bem comum.

O liberalismo político clássico nunca foi ingénuo. Pelo contrário, nasce de uma visão sóbria — até desconfiada — da natureza humana. James Madison sabia que os facões são inevitáveis numa sociedade livre. O génio da Constituição americana, escreveu, não está em eliminá-las, mas em impedir que uma delas — sobretudo quando se arroga o monopólio da virtude ou da representação do “povo verdadeiro” — subjugue o todo. O constitucionalismo liberal é, antes de tudo, uma pedagogia da contenção: separação de poderes, freios e contrapesos, direitos fundamentais protegidos até contra a vontade momentânea da maioria.

É precisamente esta arquitetura que o populismo detesta. Para o populista, a Constituição é um obstáculo; os tribunais, um estorvo; a imprensa livre, um inimigo; as minorias, uma provocação. Em nome de um “povo” abstrato e homogéneo, dissolve-se a complexidade da sociedade real. A política reduz-se a um plebiscito permanente, onde quem discorda deixa de ser adversário para passar a traidor.

Também Alexis de Tocqueville, o lúcido, percebeu este perigo. Temia menos o despotismo clássico do que a tirania da maioria: essa forma simultaneamente suave e brutal de opressão, em que a pressão coletiva substitui a lei e o consenso aparente ocupa o lugar da justiça. O populismo contemporâneo é a encarnação desse medo antigo — uma democracia sem liberalismo, isto é, uma democracia sem alma.

Mas a direita democrática não se define apenas pelo que limita. Define-se também pelo que protege.

A sua dimensão social, tantas vezes esquecida ou instrumentalizada, não é um adereço sentimental nem uma concessão tática. É constitutiva. A doutrina social da Igreja, da Rerum Novarum à Fratelli Tutti, afirma algo profundamente subversivo no mundo contemporâneo: a dignidade humana é anterior ao Estado, ao mercado e à identidade nacional. O pobre não é um erro do sistema; o imigrante não é uma ameaça ontológica; a minoria não é um corpo estranho. São pessoas. E isso basta.

Uma política que faz da agressividade contra o imigrante um método, do desprezo pelo pobre um discurso e da hostilidade contra minorias uma estratégia eleitoral não é apenas má política. É uma negação direta da caridade cristã. O cristianismo não conhece muros morais nem hierarquias de humanidade. O Evangelho não pergunta de onde vens antes de perguntar quem és. Na parábola do Bom Samaritano, Cristo não pergunta pela utilidade económica do ferido à beira da estrada.

É neste contexto que, nestas eleições presidenciais, apoio António José Seguro. Não porque veja nele um socialista ideológico — não o é — mas precisamente porque reconheço nele um moderado. Um homem de diálogo. Alguém que fez uma campanha ancorada no centro político, na decência institucional e numa linguagem de conciliação democrática que hoje parece quase subversiva.

Num tempo de ruído, Seguro fala baixo. Num tempo de extremos, insiste na ponte. Num tempo em que tantos confundem firmeza com agressividade, escolhe a prudência — essa virtude antiga que tanto Madison como Tocqueville reconheceriam como condição de sobrevivência das democracias livres.

André Ventura não é uma alternativa dentro da direita democrática. É a sua negação. Impávido perante a complexidade humana, que o deixa inseguro e colérico, obsessivo pelo poder e dependente da intriga, vive numa tensão constante entre uma ambição desmedida e uma pobreza interior (moral e política) evidente. Não representa o povo real, plural e imperfeito: inventa um “povo” à sua imagem, homogéneo e zangado.

Votar em Seguro e contra Ventura não é uma opção pelo mal menor. É um ato de fidelidade a valores contra os quais Seguro não colide, antes respeita. O que não é poucochinho.