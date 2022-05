Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Aproxima-se mais um Dia Mundial da Hipertensão Arterial, uma data muito importante para nós, que nos serve de enquadramento para reforçar a missão da Sociedade Portuguesa de Hipertensão (SPH): consciencializar os portugueses para esta doença, alertando-os para a importância de medir e controlar a hipertensão arterial (HTA). Assinala-se a 17 de maio e foi criada com o propósito de combater este flagelo que é a hipertensão na sociedade moderna.

Conhecida como a “doença silenciosa”, a HTA afeta cerca de 42% dos portugueses em idade adulta. Não tendo sintomas, a medição da pressão arterial é crucial, deve ser regular e fazer parte dos exames de rotina. Intrinsecamente ligada a doenças cardiovasculares graves, com taxas de mortalidade ou incapacidade elevadas, trata-se do fator de risco cardiovascular mais comum em Portugal e, claramente, um forte contribuinte para a elevada prevalência de Acidente Vascular Cerebral, entre nós, bem como de outras doenças cardiovasculares, como o enfarte do miocárdio.

Importa salientar que, apesar de quase 75% dos hipertensos portugueses estar sob medicação, o controlo chega a pouco mais de 40%, e grande parte falha pela falta de adesão à terapêutica. A isto, acresce que, nos últimos dois anos, o contexto pandémico afastou os doentes dos serviços de saúde. Urge que o hipertenso regresse ao médico para garantir o controlo dos valores da pressão arterial, revertendo o efeito da pandemia.

Mais do que nunca, a prevenção e o rastreio são “armas” importantes e devem ser usadas “exaustivamente”, no combate a esta doença. O que acontece é que existem muitas pessoas que não sabem que são hipertensas; existem, também, muitas outras já diagnosticadas e tratadas, mas não-controladas; finalmente, algumas que, por dificuldades de acesso ao seu médico, querem atingir o controlo da sua pressão arterial e não conseguem. Em tudo isto é importante o rastreio.

E é tendo em conta esta realidade que organizamos, de 16 a 23 de maio, a Semana da Hipertensão, em formato híbrido. Contempla ações de sensibilização disponíveis no Facebook, Instagram, Youtube e site da SPH (www.sphta.org.pt). Com estas sessões digitais, queremos desconstruir mitos relacionados com o quotidiano de um doente hipertenso, incentivar a prática de atividade física regular e uma alimentação saudável com baixo teor de sal. Este ano, voltamos as iniciativas presenciais com sessões de rastreio e informativas, no Hospital Beatriz Ângelo, em Loures.

À semelhança de anos anteriores, também nos associamos ao May Measurement Month (MMM – Maio, o mês da medição), uma iniciativa da International Society of Hypertension (ISH), apoiada pela World Hypertension League (WHL), que visa sensibilizar a população para a necessidade de medir a sua pressão arterial. Este ano, o objetivo é potenciar os rastreios de HTA em Portugal, a juntar aos restantes países que por todo o mundo colaboram com a WHL.

Vamos apoiar outras iniciativas de prevenção para reforçar as nossas mensagens, nomeadamente a Campanha #PorqueSim que decorre, também em maio, para alertar a população para a importância da medição frequente e do controlo da PA, cujos valores devem ser inferiores a 140/90; bem como a necessidade de adesão à terapêutica anti hipertensora, medicação esta que deve ser tomada diariamente tal como recomendado pelo médico.

Permito-me deixar uma última mensagem. O ser humano é um ser social. Se conseguirmos influenciar a família dos doentes, conseguiremos mudar comportamentos. Há também um componente político importante, como a pandemia bem demonstrou e a ciência tem relevado. Isto é, a nível local e nacional a mensagem e a ambiência devem ser propícias ao conhecimento e controlo dos fatores de risco, já que, sabemos todos, a saúde não depende só dos profissionais de saúde… Por isso, de 16 a 23 de maio, convidamos todos os portugueses a participar na Semana da HTA.