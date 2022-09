Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Parte considerável da nossa vida é investida em histórias filmadas de polícias e ladrões. Habituamo-nos a olhar para o mundo também através do antagonismo clássico entre uma pessoa que faz asneira e outra que é chamada a corrigi-la. Nas sextas-feiras de cinema que a Família Cavaco tem, calhou recentemente uma destas fitas criminais em que o maior crime foi eu ter chegado a ela tão tarde. Sabem aqueles filmes que, por alguma razão, nos convencemos que vimos mas que, supostamente ao repetirmos, concluímos que nos passaram ao lado? Foi isso que aconteceu com o “Heat” do Michael Mann. Como se tornou um clássico tão facilmente reconhecido na dupla Robert DeNiro e Al Pacino, tomei-o como meu quando meu nunca tinha sido. Felizmente vi-o com olhos de ver agora.

Gosto muito do Michael Mann e quando tento explicar as virtudes dele aos nossos miúdos falo de uma câmara-arquitecta em que os lugares são tão ou mais importantes do que as personagens. Há até algum exagero romântico no modo como as casas, as cidades e os campos são filmados por Mann, tão envolventes e alinhados que, seja o que for que correr mal, há um contraste que aumenta: diante de planos tão perfeitos, o mal humano, mais do que estilizado, baila coreografado. Neste sentido, não acho que o Mann estetize a violência (como corre esse risco um admirador seu como Nicolas Winding Refn), mas que a evidencia pelo facto de o palco continuar impecável. Há filmes em que o mal filmado corrói tudo, até a nossa noção de tudo ser uma cena. Com Mann, o cinema, até quando mostra o horrível, não deve perder os seus modos—isto não é uma indiferença quanto ao mal mas a assunção de um tratamento específico dele. Se quisermos, até o mal tem de ter modos.

