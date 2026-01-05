As últimas eleições autárquicas trouxeram de novo uma aparente “normalidade” ao equilíbrio de forças do sistema político português. Depois de umas eleições legislativas onde o Chega alcançou o estatuto de 2º partido com mais deputados na Assembleia da República, o mesmo voltou a ficar a uma distância relativamente assinalável dos dois partidos historicamente com mais peso em Portugal. Com um intervalo de apenas cerca de 5 meses entre estas duas eleições, tal disparidade entre resultados não seria, talvez, expectável. Eis que surge, então, a dúvida sobre qual a possível causa real de tal decréscimo.

Aquando das eleições autárquicas, o Chega continuava a aparecer, nos barómetros e estudos de opinião, com números bastante mais próximos do seu resultado nas Eleições Legislativas que aos do seu resultado nas Autárquicas. Tendo em conta o histórico até pessimista das mesmas face ao resultado real do Chega em Legislativas, e acreditando nas mesmas, parece ser algo possível de afirmar que o Chega tem diferente peso em termos Autárquicos face ao que vale em termos Legislativos. Mesmo sabendo que a marca “André Ventura” tem o seu peso próprio (tanto que o Chega fez o esforço de colocar a cara do mesmo nos seus cartazes autárquicos), não me parece que o facto de a eleição não incidir diretamente sobre o mesmo possa explicar todo o impacto. Tendo a crer que o Chega e André Ventura são indissociáveis, com o segundo a ser o que efetivamente aporta valor eleitoral ao Chega. Votar Chega não deixa de ser votar na “partidarização” da pessoa André Ventura, independentemente da eleição. O estatuto autoproclamado de salvador da pátria seria transversal a qualquer eleição. Exceto se houver algumas em que nada precise de ser “salvo”.

Inteligentemente, André Ventura diagnosticou uma lacuna vincadamente presente no sistema político português nos últimos tempos: a falta de proximidade do cidadão comum ao poder político. É por isso que se diz “antissistema”. É por isso que se diz diferente. E é precisamente por isso que fomenta ainda mais a já existente guerra entre “Políticos” e “Povo”. E conseguiu ocupar esse espaço. Há quem vote em Ventura apenas e só para ir fazer frente aos “outros”. Aos políticos. Se juntarmos os inúmeros casos de compadrio e corrupção que têm sido a tónica dos últimos anos, o sentimento de impunidade de uma parte da classe política, o aumento do peso e da ineficiência do Estado e a degradação da situação económica nacional, temos todos os ingredientes necessários para uma alienação e/ou um sentimento de revolta por parte dos “comuns” em relação aos “políticos”. Contudo, isto só é possível quando estamos longe deles. Quando não os conhecemos.

As eleições autárquicas são eleições de proximidade. Muitos de nós conhecemos alguém que, nas passadas eleições, foi candidato. Um Tio, a Dona do Café Central, o Barbeiro… Todos nós temos alguém que reconhecemos como igual a fazer parte do “grupo dos políticos” nestas eleições. O sentimento de “nós vs. eles” não existe nas eleições autárquicas, principalmente quanto mais próximo for o nível das eleições. Não é por acaso que o Chega teve uma diferença de cerca de 2,2% entre as eleições para Assembleias de Freguesia e para a Câmara Municipal. O “antídoto” que realmente combate o Chega é a proximidade. É o recuperar da noção de que a diferença entre políticos e pessoas é, apenas e só, uma eleição. Eleição essa onde não só todos podemos concorrer como, ainda mais importante que isso, todos nós podemos decidir. O real “antídoto” para o Chega será sempre a estimulação desta proximidade. Será sempre o recuperar do bom princípio liberal de trazer a democracia mais perto da maior minoria de todas: o Indivíduo. O caminho terá sempre de passar por aí. Exceto se não for esse o caminho que se queira percorrer.

Ao longo da escrita deste artigo deparei com um dilema que, confesso, me fez alguma espécie. Submetendo-me a um por vezes necessário “banho” de humildade, acredito perfeitamente não ter “descoberto a pólvora”. Ou, pelo menos, duvido afincadamente de ter sido o único a fazê-lo. O aproximar da política aos comuns e ao indivíduo seria (como sempre foi) uma afronta ao status quo vigente. É bem-sabida a forma como reformas que nos aproximem do poder e o democratizem são tratadas, como é o caso do círculo de compensação, da descentralização de competências de real impacto ou mesmo da própria regionalização. E lembro-me de poucas coisas melhores para descredibilizar esta aproximação da política ao comum dos mortais que permitir que uma narrativa de que o pensamento do mesmo é representado na íntegra por um partido político com a reputação do Chega vigore. Não há nada que mais garanta o “sistema” que permitir que se utilize a dicotomia entre o “bem e o mal” e o “estúpido e o inteligente” para se descredibilizar os cidadãos, algemando a sua voz ao lado errado. Não há nada que mais garanta o “sistema” que permitir que o Chega usurpe a legitimidade das preocupações mundanas, distorcendo realidades e canalizando o descontentamento legítimo para subterfúgios que, na verdade, pouco importam. Não há nada que mais legitime o “sistema” que deixar em suspenso a ideia de que os comuns são incapazes. Eu tenho absoluta certeza de que não o são.

Se as eleições autárquicas demonstram que a proximidade é o antídoto para o Chega, deixam também a imagem que esta é a proximidade que Chega ao sistema. E, enquanto assim for, os cães vão ladrando e a caravana lá vai passando.