Como o pessoal diz agora no inglês original: “Disclaimer!” Ou seja, nota prévia: sei por experiência própria o que uma bebedeira é. É fácil uma bebedeira oferecer recordações que, mesmo anos depois, suscitam gargalhadas mas admito que, no seu núcleo, o período mais boémio que vivi foi triste. Como assumo com alegria e sem reserva o papel de moralista de serviço nesta coluna do Observador, não quero ser acusado de hipócrita. Ao lamentar bebedeiras assumo que cometi umas poucas no passado. Não lêem um anjo mas um pecador arrependido.

Apercebo-me com mais veemência em 2022, agora que a minha geração tem filhos a chegar à maioridade, que a bebedeira permanece na nossa cultura como inevitável ritual de passagem. E que a maioria dos pais, os pais da minha idade!, assim mesmo a toma, entregando passivamente os seus filhos à inevitabilidade da primeira noite de boémia e apagamento alcoólico. As criancinhas que ainda há pouco mais de uma década eram mimadas e poupadas de qualquer risco, não fosse a infância traumatizá-las para uma existência de sofrimento irreversível, são agora bovinamente conduzidas pelos braços dos próprios pais a este imenso altar da garrafa. Portanto, o esquema funciona mais ou menos assim: até à primeira tosga somos helicópteros; daí em diante elas que se safem em voo livre.

