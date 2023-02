As palavras iniciais de Friedrich Engels no seu primeiro clássico (1874) são para esclarecer que não há uma, mas sim inúmeras questões do alojamento, conforme as populações são locais ou vêm de longe; vivem em grandes cidades antigas ou procuram residência nas novas localidades que estão a nascer com a difusão da grande indústria e das novas actividades profissionais; ou ainda com o crescimento e a diversificação do comércio para não falar das funções burocráticas e, gradualmente, aquelas que todos ambicionamos!

Há século e meio, já a questão do alojamento era tanto ou mais complexa conforme as actividades do crescente número de profissionais e a mobilidade em geral desses trabalhadores e das suas famílias, incluindo as crianças e os jovens. Reler Engels, sensível como era às múltiplas relações entre classe social, profissão, actividade e até etnias, é mostrar que a questão está longe de se reduzir ao parque existente de construções e ao seu custo relativo conforme a oferta e a procura.

Não é necessário, portanto, imaginar conspirações de uns contra outros e, em particular, entre as famílias e as autoridades. Numa questão privada como esta, o governo deveria estar em princípio tão distante quanto possível das empresas construtoras e, no dia a dia, das firmas de compra e venda de prédios e/ou partes deles, incluindo vendas e compras directas entre proprietários, compradores e inquilinos. Para validar as trocas entre parceiros no fim das negociações, lá estarão os “poderes locais” para as registar e cobrar as percentagens devidas às respectivas circunscrições.

Nunca até hoje se ouviu falar de intervenção do aparelho estatal entre venda e compra ou entre donos e inquilinos, a não ser quando a revolução soviética açambarcou a partir de 1917 toda a propriedade privada e instalou os sem-casa nas residências particulares, como aliás conta Boris Pasternak no Doutor Jivago (1958). Mesmo após o golpe de 25 Abril de 1974, a evolução do mercado habitacional resistiu aos eventos consecutivos à pressão ideológica, promovida no tempo do General Vasco Gonçalves, no sentido de entregar casas gratuitas ou algo semelhante a grupos populares.

