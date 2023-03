1 Pela segunda vez (formalmente falando), o Presidente da República está a tentar promover um pacto regime para uma reforma da Justiça. Deu o pontapé de saída na abertura do Ano Judicial mas é muito pouco provável que tal (boa) intenção surta algum efeito concreto junto do poder legislativo — como Marcelo Rebelo de Sousa reconheceu indiretamente este sábado no encerramento do XII Congresso da Associação Sindical dos Juízes Portugueses (ASJP), que decorreu no Funchal, ao dizer que a Justiça está em “quinto, sexto lugar, sétimo lugar” da lista de prioridades do poder executivo.

Partindo do princípio (que me parece unânime) de que é mesmo necessário uma reforma para combater os atrasos, a ineficiência da administração da Justiça e, mais do que tudo, o sentimento da comunidade de que há dois pesos e duas medidas no acesso ao direito, resta saber por que razão a mesma não é efetivada.

Estive na Madeira e ouvi o desembargador Manuel Soares (líder da ASJP) a fazer uma boa síntese da situação em que estamos:

