O mundo está em constante mudança, e a necessidade de conservar o que já conquistamos é cada vez mais urgente. Atualmente, vivemos em uma sociedade onde o futuro é incerto e imprevisível. Essa incerteza tem levado ao crescimento de uma postura conservadora na sociedade, um fenômeno que pode ser visto como uma tentativa de preservar algumas das conquistas fundamentais da humanidade, como os direitos cívicos e humanos.

Os regimes autoritários estão a ser cada vez mais aceites e validados não pela comunidade internacional política, mas pelos seus habitantes. Em alguns países, observa-se uma inércia na reivindicação das conquistas anteriores, como o direito ao voto e o direito à individualidade, que só é possível através da defesa dos direitos humanos.

O contexto político global pode ser comparado a uma “salada russa”, onde a heterogeneidade das componentes — sejam elas culturas, economias ou sistemas políticos — só encontra coesão pela inevitabilidade de partilharmos o mesmo planeta. Ao contrário do prato culinário onde a maionese funciona como elemento unificador, no cenário mundial atual, o que nos une é a inevitabilidade da coexistência, não uma verdadeira adesão a princípios universais de respeito e colaboração.

As desigualdades persistentes nas condições de vida e nas aspirações das nações e dos indivíduos têm levado a uma inversão de prioridades. Onde antes se procurava um caminho para a paz e cooperação, agora parece prevalecer uma lógica de confronto e hostilidade. Esta tendência é alarmante, pois ignora a premissa fundamental de que a paz, e não o conflito, é o meio mais eficaz para resolver disputas e promover o desenvolvimento humano. O surgimento de uma cultura belicista é, portanto, um retrocesso que ameaça não apenas a estabilidade internacional, mas também o tecido social que sustenta as sociedades modernas.

Um fenómeno particularmente preocupante neste panorama é a inclinação crescente das populações para ideologias políticas mais à direita, refletindo uma preferência por abordagens conservadoras e, muitas vezes, nacionalistas na arena internacional. Esta mudança não ocorre num vácuo; é, na verdade, uma reação a um conjunto de fatores complexos, incluindo a insegurança económica, a crise de refugiados, o terrorismo e a crescente desconfiança nas instituições supranacionais

Com o aumento das incertezas globais, muitos cidadãos procuram refugiar-se em discursos que promovem a proteção dos interesses nacionais e a defesa dos valores tradicionais. Embora esta reação seja em parte compreensível, frequentemente traduz-se em uma política externa mais protecionista e isolacionista, que desconfia de compromissos multilaterais e tende a valorizar ações unilaterais. Este ressurgimento de políticas conservadoras é visível em diversos países, onde os governos têm adotado medidas mais rígidas em questões como imigração, comércio e alianças internacionais. Por exemplo, em países como a Hungria e a Polônia, os governos conservadores têm implementado políticas mais rígidas em relação à imigração e enfatizado a importância da identidade nacional, o que reflete uma desconfiança crescente nas instituições supranacionais e nos princípios do multiculturalismo.

Os discursos políticos conservadores, que defendem a importância da soberania nacional e dos valores culturais tradicionais, têm atraído pessoas que se sentem excluídas pelas mudanças que resultam da globalização e pela rápida transformação social e tecnológica. A perceção de que as fronteiras abertas e o multiculturalismo ameaçam a identidade nacional e a coesão social tem impulsionado o apoio a políticas que reforçam o controlo de fronteiras, reduzem a imigração e revalorizam as tradições nacionais.

Além disso, há uma crescente desilusão com a capacidade das instituições internacionais de resolver de forma eficaz os problemas globais. Organizações como as Nações Unidas, a União Europeia e a Organização Mundial do Comércio são frequentemente vistas como ineficazes ou como imposições burocráticas que limitam a soberania nacional. Essa desconfiança alimenta uma narrativa que defende que os países devem, em primeiro lugar, cuidar dos seus próprios interesses, muitas vezes em detrimento de uma cooperação global mais ampla.

No entanto, essa tendência conservadora e de direita na política internacional não está isenta de riscos. Uma abordagem que privilegia a autossuficiência e o nacionalismo pode enfraquecer os esforços conjuntos para enfrentar desafios globais que nenhum país pode resolver sozinho, como as mudanças climáticas, pandemias e terrorismo transnacional. Além disso, o retrocesso em relação aos valores democráticos e aos direitos humanos em nome da segurança e da proteção nacional pode comprometer os progressos feitos em prol da liberdade e da dignidade humana.

Para mitigar os riscos associados ao crescimento do conservadorismo, é essencial promover um diálogo aberto que reconheça as preocupações legítimas das populações, enquanto reforça a importância da cooperação internacional e da defesa dos direitos humanos. Investir em educação cívica, fomentar a transparência nas instituições e fortalecer a solidariedade global são passos importantes para construir um futuro mais seguro e justo.

Embora o crescimento do conservadorismo apresente riscos, é importante reconhecer que algumas políticas conservadoras podem trazer benefícios em certos contextos. Por exemplo, políticas de imigração mais rigorosas podem ser necessárias para garantir a segurança nacional e a proteção social em tempos de crise. No entanto, essas políticas devem ser implementadas de maneira a respeitar os direitos humanos e a dignidade de todos os indivíduos.

Portanto, é crucial que, mesmo reconhecendo as preocupações legítimas que levam à adoção de políticas mais conservadoras, se mantenha um equilíbrio que não comprometa a cooperação internacional nem os princípios fundamentais de justiça e direitos humanos. A salvaguarda das conquistas globais e, portanto, da humanidade não deve significar um retorno a um isolamento estéril, mas sim uma reafirmação de um compromisso com um mundo mais seguro, justo e colaborativo para todos.

A Revolução Conservadora que observamos hoje não deve ser entendida apenas como uma resposta a crises imediatas, mas como um reflexo de uma sociedade que almeja estabilidade e segurança. No entanto, é fundamental que essa ambição não comprometa os valores que garantem a dignidade humana e a paz global. A verdadeira revolução será aquela que, aprendendo com os erros do passado, consiga equilibrar a necessidade de segurança com o compromisso inabalável com a justiça e a cooperação internacional.