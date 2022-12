Quando, já há 15 dias, Pedro Nuno Santos comunicou que: “A TAP devolve dinheiro aos portugueses todos os dias com os negócios que faz”, talvez devesse ter explicado que não é a todos os portugueses que o dinheiro é devolvido, e que uns compatriotas recebem mais (um balúrdio) do que outros (zero). Mas a realidade é que ele avisou. Portanto, que ninguém se finja escandalizado ao descobrir que a TAP deu 500 mil euros a uma administradora que saiu da empresa e que, entretanto, foi nomeada Secretária de Estado do Tesouro. Agora, resta confiar na palavra do Ministro das Infraestruturas e esperar pacientemente que seja a nossa vez de embolsar uma maquia.

Há quem ache estranho que, saindo a administradora a meio do mandato, tenha ainda assim recebido o valor total das remunerações. Não é economicamente racional, isto de pagar por trabalho que não é efectuado. Pelo menos, é o que me garante o departamento financeiro do Observador, sempre que proponho que me paguem mais crónicas do que as que escrevo. Enfim, picuinhices de contabilista.

Mas, de facto, normalmente não faz sentido pagar para não trabalhar. Sucede que estamos a falar da TAP, uma empresa cuja gestão ruinosa faz pensar que é perfeitamente sensato recompensar uma administradora por não administrar. Se, de cada vez que administra, causa prejuízo, sai mais barato dar-lhe meio milhão para estar quieta. Na realidade, isto até nos saiu barato. Se calhar, até valia mais gastar 3 ou 4 milhões para correr com o Conselho de Administração inteiro e deixar aquilo vazio, em auto-gestão. Em princípio, o vazio não anda de BMW novo, nem tem PT casado com alguém que precisa de emprego.

Às tantas, os mails que a Administração da TAP mandou aos trabalhadores, a perguntar se iam aderir à greve, também eram para oferecer dinheiro a quem não trabalha. Deve ser um costume da empresa.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.