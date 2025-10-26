Nos últimos anos a transformação digital passou a ser um vetor crítico das economias modernas, que influencia a forma como comunicamos, fazemos negócios e gerimos serviços públicos. Esta realidade esconde, porém, um problema estrutural que a Europa ainda não resolveu: a sua dependência tecnológica face a potências externas, nomeadamente os EUA e a China.

De acordo com um estudo da Gartner, 97% da infraestrutura cloud no mercado global está controlada por empresas norte-americanas e chinesas, como AWS, Microsoft Azure, Google Cloud, Tencent, Huawei ou Alibaba. Amazon, Microsoft e Google, juntas, detêm 70% do mercado europeu, contabilizando os fornecedores europeus apenas 15% do mercado de infraestrutura de cloud. Estes números mostram de forma clara a fragilidade da autonomia digital europeia.

O relatório “Quantifying EU Public Sector Dependence on Productivity Software” estima que a quota de mercado da Microsoft seja de 73% a 80% no setor público da UE.). Nas ferramentas de colaboração e suites de produtividade a Microsoft chega aos 92%.

A realidade do uso empresarial

Segundo o Eurostat, 42,5% das empresas da União Europeia recorreram a serviços de cloud em 2023, sobretudo para funções como e-mail, armazenamento de ficheiros e software de escritório, atividades quotidianas e críticas. Adicionalmente, 74% das empresas europeias cotadas em bolsa têm serviços essenciais na Google ou Microsoft. Vários setores/países atingem mesmo 100% de dependência destes gigantes tecnológicos. À luz destes dados, percebemos a dimensão do desafio: a transformação digital das empresas europeias está a ser feita em cima de uma infraestrutura externa.

O cidadão e a relação com o Estado

A digitalização não toca apenas as empresas. Em 2024, 70% dos utilizadores de Internet na União Europeia interagiram com autoridades públicas através de websites ou aplicações móveis. Seja para pagar impostos, requerer serviços sociais ou atualizar documentos, a vida digital do cidadão europeu está, cada vez mais, interligada com o Estado.

Soberania digital: um tema incontornável

O conceito de soberania digital é questão estratégica, incontornável e também operacional. Gerir este tema é mais complexo do que apenas “gerir o negócio”; implica gerir riscos, pessoas, competências. E sobretudo o futuro. A Europa precisa de investir em tecnologias próprias, robustas e escaláveis. Sem esta aposta, continuará numa posição reativa, traduzindo-se em perca de autonomia, competitividade e capacidade de inovação.

Tal como sucedeu no setor da aviação com o cluster europeu criado em torno da Airbus, que unificou esforços franceses, alemães, espanhóis e britânicos e deu origem a uma das maiores empresas mundiais do setor aeroespacial, a resposta a este desafio poderá passar por um cluster europeu de plataformas de software.

O elevado investimento em tempo e esforço necessário pode ser endereçado por via da utilização de plataformas já existentes, baseadas em tecnologias Open Source, melhorando-as ao nível da ergonomia e interação com o utilizador. Esta abordagem, assente em inovação local e parcerias estratégicas, permitirá à Europa marcar presença no jogo tecnológico, influenciar as regras, assegurar autonomia digital, diminuir a dependência de fornecedores proprietários fechados e criar ecossistemas mais transparentes, colaborativos e sustentáveis.

O Open Source permite que as organizações tenham acesso ao código, possam adaptá-lo às suas necessidades específicas e garantir maior segurança e auditabilidade. Para além disso, promove a inovação partilhada e reduz custos de licenciamento, libertando recursos para investimento em talento e investigação. Mais do que uma escolha técnica, o Open Source é uma alternativa estratégica para reforçar a soberania digital europeia.

Como disse Winston Churchill, não devemos desperdiçar uma boa crise, e é precisamente nestes momentos de vulnerabilidade que surgem as maiores oportunidades. A Europa tem talento, conhecimento e mercado suficientes para construir a sua autonomia digital. O que falta é visão política, investimento coordenado e um compromisso claro com a soberania digital.

A dependência externa é hoje uma realidade inegável. Mas com vontade e uma estratégia clara, pode tornar-se o ponto de partida para uma nova fase em que a Europa deixa de ser apenas consumidora de tecnologia e passa a ser também criadora e exportadora de soluções que definam o futuro, o nosso futuro.