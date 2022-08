Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Lembro-me bem dos tempos que se seguiram, em 1989, à fatwa lançada pelo Ayatollah Khomeini – “aiatolo”, dizia-se nesses tempos, tempos ainda ignorantes do que se estava a preparar, apesar do choque – sobre Salman Rushdie a 24 de Fevereiro, por causa da publicação dos Versículos Satânicos. Em Portugal, que eu saiba, não houve manifestações de rua. Mas um poeta conhecido de alguns, convertido ao Islão, apoiou a fatwa (o Cat Stevens possível). E o medinho português, é claro, aproveitou para dar um ar da sua graça. Numa livraria, que já não existe, perto de uma casa onde já não vivo, o empregado perguntou-me, através dos seus bigodes farfalhudos, se eu estava interessado no livro, que retirou furtivamente debaixo do balcão, onde logo, depois da minha negativa, e como se estivesse a vender pornografia há setenta anos atrás, com um gesto clandestino o voltou a colocar.

Noutros lugares, é claro, foi diferente. Por todo o mundo islâmico, e em todos os lugares onde a comunidade islâmica era numerosa, multidões saíram à rua para apoiar a fatwa. O grande especialista do Islão Malise Ruthven publicou em 1990 um livro, A Satanic Affair, sobre o que estava em jogo para os seguidores de Khomeini, notando, entre outras coisas, a importância da questão sexual. No início do livro, conta o seu contacto, em Londres, a 27 de Maio, com manifestantes que apoiavam a fatwa. No meio de incitamentos ao assassinato de Rushdie, falava-se, a propósito do livro, de conspiração sionista. Dois deputados trabalhistas – um deles o notório Keith Vaz, que viria a renunciar ao seu cargo em 2007, devido a um escândalo com prostitutos masculinos e cocaína – discursaram, apoiando a multidão e condenando Rushdie. Não custa imaginar que Hadi Matar, o homem que, a 12 deste mês, esfaqueou várias vezes Salman Rushdie quando ele se preparava para falar no estado de Nova Iorque, os tivesse aplaudido e juntado a sua voz à da turba enfurecida.

O que é certo é que o Irão, pretendendo falar em nome de 1,5 mil milhões de muçulmanos, não está nada descontente com o feito de Hadi Matar. A culpa do esfaqueamento, lembrou um responsável iraniano, no seguimento de artigos entusiásticos na imprensa do regime, é do próprio Rushdie e dos seus apoiantes, dada a manifesta impiedade que exibem. O mesmo, de resto, devem pensar os simpáticos talibãs do Afeganistão, que, graças à catastrófica retirada das forças americanas e outras organizada por Joe Biden, acabam de celebrar um ano de reconquista do poder, no meio da mais extrema miséria, do terror e de discriminações de vária espécie.

É curioso notar que esta gente toda tem merecido o desvelo de Vladimir Putin, no exacto momento em que leva a cabo a sua tentativa de extermínio dos ucranianos. O seu círculo de dilectas amizades estende-se, além disso, à Coreia do Norte de Kim Jong-un, outro adorável regime que a todos nos maravilha pelos seus feitos em prol da humanidade. E nem sequer falo da China, lugar dos maiores morticínios do século XX, já que é preciso sempre, tendo em conta a longevidade, descontar alguma coisa ao mais velho despotismo da história humana. Toda esta gente faz muita gente. Muita gente que despreza a democracia até à ponta dos cabelos e que, quando é preciso, sabe bem entender-se. Afinal de contas, independentemente das diferenças, esse ódio pela democracia tem um forte poder unificador. Há qualquer coisa de natural nestas simpatias que se tecem.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.