A quem pintou o quadro “Paisagem e Casario,” a quem escreveu o romance sobre a guerra colonial, e a quem compôs o bailado “Globalmente Aquecido” chamamos autores, num sentido específico. Distinguem-se dos agentes num sentido inespecífico, que são quem abre a janela, mata o porco, arranja o fusível, ou vai às compras. Um autor no sentido específico também é um agente; mas não parece que todos os agentes sejam autores em sentido específico.

Há diferenças. Ao contrário de quem mata porcos e abre janelas, que não pensa muito nisso, os autores sabem que são autores: juntam-se em sociedades e conversam entre si. Falam em público sobre quem são, e sobre os seus trabalhos; e fazem recomendações sobre coisas que não têm a ver com a sua actividade principal. Não é raro o autor de um romance dar conselhos sobre o arranjo de fusíveis, e suscitar curiosidade sobre como irá às compras.

Outra diferença é que não existem sociedades para as pessoas que sabem abrir janelas, arranjar fusíveis ou ir às compras; matar porcos não é em geral motivo para associação. Uma terceira diferença importante é que os viúvos e as enteadas de quem abre janelas com proficiência não beneficiam postumamente do talento do seu parente; mas os viúvos e as enteadas do autor do bailado “Globalmente Aquecido” beneficiarão durante várias décadas do uso que lhe for dado.

