O ponto a que chegámos é este: o Governo acha normal que o Natal seja precedido da publicação de uma lista oficial dos serviços de urgência que vão estar abertos e fechados. Num definitivo reconhecimento do seu deprimente fracasso, o Ministério da Saúde desenhou um mapa tosco de Portugal e, no meio de frases de propaganda como “SNS mais próximo”, demonstrou de forma involuntária que, na verdade, o SNS até pode estar mais próximo — mas também está de portas fechadas. Isto porque, de um total de 38 maternidades públicas, um quarto vão estar sem funcionar em algum período. Só em duas regiões do país haverá uma atividade sem condicionamentos. Em Santarém, pelo contrário, não só as portas fecham como há grávidas que terão que ser transferidas de hospital. Os casais portugueses devem imprimir o mapazinha do governo e guardá-lo na carteira para que, na hora em que o nascimento se torne inevitável, possam, com calma e sentido patriótico, pesquisar qual a maternidade que, afinal, naquele dia e naquela hora, está aberta.

Nos casos em que não existe um bebé com pressa que torne inevitável o recurso ao SNS, a solução é esperar, usando a paciência de um monge. Segundo os números do próprio Ministério da Saúde, o tempo de espera para uma primeira consulta de oftalmologia no Hospital Amato-Lusitano, em Castelo Branco, é de 278 dias; o tempo de espera para uma primeira consulta de cardiologia no Hospital Beatriz Ângelo, em Loures, é de 287 dias; e o tempo de espera para uma primeira consulta de ortopedia no Hospital Distrital Caldas da Rainha é de 300 dias. Estes são exemplos tirados à sorte — há muito mais e muito pior.

Quando efetivamente um doente consegue ultrapassar o calendário e encontrar portas abertas, falta-lhe ainda cumprir a custosa missão encontrar essa espécie cada vez mais rara a que damos o nome de médicos. Só esta semana, ficámos a conhecer dois exercícios desesperados de procura de clínicos. O primeiro está a acontecer em Mértola, onde o presidente da Câmara desistiu de esperar pelo Estado central e está a negociar diretamente com médicos para os convencer a irem para o Alentejo. Lendo os jornais, percebemos que, além do salário, lhes dá dinheiro para a casa e para o carro — e presumo que esteja a estudar a possibilidade de lhes oferecer massagens nos pés e caviar a todas as refeições. Mas, mesmo assim, sem sucesso. O segundo exercício desesperado de procura de médicos está a acontecer em Almada. O Hospital Garcia de Orta publicou um anúncio em que oferece contratos para trabalhar sem a desagradável obrigação de ter que estar sempre disponível para doentes: é obsequiado um horário laboral que começa às 9h da manhã e acaba rigorosamente às 17h, ainda a tempo do chá, sem necessidade de fazer escalas de urgência nem turnos de 12 a 24 horas, ao contrário do que acontece com os médicos que tiveram o mau timing de já estarem nos quadros do hospital. Tal como em Mértola, isto está a ser feito sem grande sucesso

Mas a valorosa saga dos doentes não acaba aqui. Mesmo depois de esperarem 300 dias por uma consulta, mesmo depois de encontrarem as portas do hospital abertas e mesmo depois de terem a felicidade de se cruzarem com um médico, os pacientes (assinalo a vantagem da polissemia) confrontam-se com todas as deficiências do “melhor SNS do mundo”. De acordo com o Portal da Queixa, os dois hospitais com mais reclamações dos utentes são, precisamente, aqueles que até há pouco tempo eram geridos por privados em regime de PPP e que, graças à ufana e obstinada persistência de António Costa, regressaram às maravilhas da gestão pública.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.