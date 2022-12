Os protestos das últimas semanas em várias cidades Chinesas mostram-nos mais uma vez que, em grande parte do discurso público e mediático vigente, a democracia ainda é subvalorizada. Não falo do ideal abstracto de democracia, que todos dizem admirar. Falo, isso sim, da sua prática concreta e do apreço pelo funcionamento das instituições. Na última década, qualquer periódico internacional, ciclo de conferências ou departamento universitário respeitável promoveu dezenas de debates sobre uma suposta “crise das democracias”. Os eventos assim o pareciam ditar: primeiro a Grande Recessão e a crise das dívidas soberanas, os défices políticos da União Europeia, seguidos da crise dos refugiados, do voto do Reino Unido para sair da U.E., a eleição de Donald Trump para a Casa Branca e o crescimento eleitoral de partidos políticos populistas de direita radical. Todos estes eventos, na narrativa construída, fariam parte de um conjunto de acontecimentos com raízes comuns que revelariam que as democracias Europeias e do continente Americano estão profundamente em crise.

Simultaneamente, um outro discurso foi também presença assídua nestes debates: as autocracias esclarecidas seriam não só mais eficientes do que as democracias, mas também melhores promotoras dos interesses dos seus cidadãos. Assim o demonstraria, de acordo com os prosélitos desta teoria, o exemplo de Singapura e o impressionante crescimento Chinês. Esta ideia, de resto, nada tem de novo. A defesa de um regime eficiente governado por elites competentes e inteligentes é uma das mais velhas críticas ao ideal democrático. Tal regime é apresentado sistematicamente como alternativa às instituições democráticas, comummente percepcionadas como ineficientes, confusas e corruptas. Novamente em voga, os novos intelectuais da teoria política, admiradores da técnica, da tecnologia e da epistocracia, actualizaram a ideia sob a vestes da tecnocracia. O sucesso destas ideias não se resume apenas às elites. Pelo contrário, têm amplo apoio na opinião pública. Em Portugal, por exemplo, segundo dados do European Values Survey, analisados aqui por Pedro Magalhães, quase dois terços da população não recusa a ideia que seria positivo ser governado por um líder autoritário forte que não tenha de lidar com parlamentos e eleições. Uma percentagem ainda maior de Portugueses está relativamente confortável com a ideia de um governo de tecnocratas: mais de 70% não rejeita que sejam os especialistas, e não o governo, que devem tomar as decisões que estes considerem ser as melhores para o país.

Serão as instituições autoritárias mais eficientes a governar que as democráticas? Em que dados nos podemos basear para dizer isso? Certamente, não podemos confiar nas estatísticas oficiais que os próprios governos autocráticos divulgam. Afinal de contas, se até em democracia muitas vezes desconfiamos que há dados massajados, os governos autoritários têm muitos mais incentivos – como forma de propaganda para a própria sustentação do seu regime – em divulgar dados que não correspondem à realidade. Pior, se em democracia a informação circula livremente, podendo a imprensa e os cidadãos utilizar a liberdade de expressão para verificar (e contestar) a veracidade dos dados, o espaço para questionar as agências governamentais em regimes autoritários é muito reduzido. Um estudo recente do economista Luis R. Martinez, publicado numa das melhores revistas científicas da área, analisa o crescimento anual médio da densidade de luzes noturnas entre 2002 e 2021 – um indicador altamente correlacionado com o crescimento económico e que pode ser aferido por imagem de satélite, sem necessidade do governo de cada país. O autor compara esses números com as estatísticas oficiais de crescimento do PIB lançadas pelos vários governos.

Os resultados são esclarecedores. Enquanto nas democracias as estatísticas oficiais correspondem, de forma razoável, às estimativas de crescimento baseadas nas luzes noturnas, nos regimes autoritários o exagero é sistemático. O autor conclui que, em média, os regimes autoritários insuflam as estatísticas oficiais do PIB em cerca de 35%. Este resultado, de resto já corroborado por outros trabalhos, é particularmente interessante no caso Chinês, onde a diferença entre os números reportados pelo Partido Comunista e as estimativas realizadas utilizando a densidade das luzes noturnas são maiores. Utilizando este medidor alternativo de riqueza, não sujeito a controlos políticos, o crescimento real chinês das últimas duas décadas foi menos de metade do que divulgam as estatísticas oficiais. Visto assim, o crescimento económico Chinês continua ainda a ser extraordinário, mas não muito diferente do crescimento de países democráticos como o Gana ou parcialmente livres como a Índia. O gráfico abaixo, da autoria da revista The Economist, resume de forma elegante as conclusões do estudo.

