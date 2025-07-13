Na passada quinta-feira, o Primeiro Ministro anunciou que a privatização da TAP ficará limitada a uma participação minoritária. Ao que parece, o governo até preferia privatizar a totalidade do capital da companhia aérea, de resto a única solução compatível com os princípios da sensatez prática e os mínimos da decência política. Mas o PS e o Chega, uns por desespero ideológico, outros por patrioteirismo bacoco, recusam consentir tamanho atentado, respectivamente, à igualdade moral de todos os seres humanos e à soberania nacional. De ambos os partidos podemos dizer que vergonha não têm nenhuma. O Chega porque compensa a ausência de estratégia económica com um oportunismo que desconhece limites. O PS por se ter comportado desde 2011 como uma seita mentirosa e demagógica, com todos os truques que a desonestidade sabe ensinar.

Contudo, hoje é preciso atribuir ao partido com responsabilidades concretas neste domínio a medalha dos cadastrados. De facto, ao PS não restou nem uma migalha de compostura, seriedade, verticalidade – desde que propôs e logo abortou o primeiro processo de privatização ainda no início do governo Sócrates; desde que arruinou a empresa irreversivelmente com a chamada “operação Brasil”; desde que inscreveu a privatização definitiva no acordo com a troika em Abril de 2011 – até às indecentes campanhas de desinformação e de sabotagem da operação de privatização que estava a ter lugar durante o governo de Passos Coelho. Nesses anos valeu tudo. Valeu mesmo tudo.

Apoiado numa fictícia “sociedade civil” formada por vultos que nunca fizeram outra coisa senão fretes públicos à esquerda, o PS usou todos os instrumentos do espólio da mentira e da má-fé para impedir a privatização que o próprio propusera. Com Costa – o fiel amigo político de Sócrates e de Sánchez – inventou-se a “a maior violação da ética democrática de que alguém tem memória desde o 25 de Abril” para manchar cobardemente a conclusão do processo de privatização com uma imaginária inconstitucionalidade. Com Costa, pôs-se um amigo pessoal do grupo de Macau a tratar das dimensões públicas e ocultas da reversão. Com Costa, em nome do folclore analfabeto das caravelas portuguesas que teriam agora o correspondente nas aeronaves da TAP, da patranha do serviço à diáspora, ou do “serviço público” de rotas aéreas internas que o sovina “mercado” seria incapaz de suprir, destruiu-se a estratégia bem-sucedida de reconversão da companhia aérea nacional, levada a cabo por Neelman, o homem que comprara a empresa em 2015, baseada numa nova frota Airbus e rotas para a América do Norte.

Com Costa, nada disso importava. Importava apenas fazer um número mediático para as clientelas do costume e caluniar os adversários políticos. Com Costa, um acordo ruinoso para o País de reversão, relativamente ao qual o Tribunal Contas confirmou em tempo útil as suspeitas que todos tínhamos, foi disfarçado na comunicação social com a difamação de Neelman e do governo de Passos Coelho, seguindo o receituário a que o PS habituou o País há tanto tempo. Com Costa, a TAP chegou às vésperas do Covid com uma situação de gestão interna calamitosa, apesar da explosão turística de que o País beneficiara nos anos anteriores. Com Costa, veio uma nacionalização catastrófica, sem paralelo na Europa, associada a um plano de reestruturação ilegal. Com Costa, houve despedimentos fora da lei, com consequências financeiras que agora teremos de pagar. Com Costa, as denúncias do crime horrendo da privatização foram despudoradamente seguidas das proclamações da bondade forçosa da privatização iminente, a mesma privatização que meses antes só agentes do demónio se atreveriam a propor.

Os socialistas mentiram, mentiram e mentiram outra vez. E continuam a mentir, ora com os miríficos lucros que a TAP obtém num mísero trimestre, em parte por efeito contabilístico/fiscal, e que são mais do que devorados pelos prejuízos dos trimestres seguintes, ora exigindo com cara séria a devolução do dinheiro que eles próprios fizeram os contribuintes portugueses lá injectar sem quaisquer perspectivas de devolução. Destruíram o valor da empresa uma, duas e três vezes. Comprometeram o contribuinte português sem um assomo de responsabilidade, e, se a União Europeia o permitisse, comprometeriam novamente as vezes que fossem necessárias para salvaguardar a sua posição política. O que o PS fez com o dossiê da TAP entre 2011 e 2024 ficou indelevelmente inscrito como uma das grandes afrontas ao bem comum dos portugueses perpetradas por um partido político. José Luís Carneiro, no labirinto da sua liderança, ameaça agora continuá-la. É uma prova consumada da sua fraqueza política.

Para uns, a proposta da privatização parcial anunciada por Montenegro mostra a tibieza do governo em funções. Para outros, trata-se de uma estratégia mais ou menos subtil mediante a qual gradualmente se compromete o sistema político português com uma privatização total da TAP num futuro próximo. Seja qual for a opção mais correspondente com os factos, nada pode perdoar a conduta e o legado do PS de Costa nesta matéria. E, se o governo tem de caminhar subtilmente neste processo, não deve imitar as manhas dos socialistas com a criação de assimetrias intoleráveis entre a propriedade da empresa, por um lado, e os direitos económicos e controlo de gestão, por outro. Truques desses deixemo-nos no fundo do poço socialista onde devem permanecer.