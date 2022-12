Professor Catedrático Emérito IST e da Universidade Lusíada, Presidente da APMEP-Associação Portuguesa dos Mercados Públicos e ex- Presidente do INA

A TAP e o seu mistério ético

Sendo a TAP atualmente empresa pública tão apoiada por recursos públicos porque não deve cumprir com o dever do Artigo 47º do Decreto-Lei 133/2013 de adotar e divulgar um Código de Ética?