1. Viajo na TAP todas as semanas, quase sempre entre Londres e Lisboa, mas por vezes também entre Lisboa e Bruxelas. Entre 60% e 70% das vezes que viajo na TAP os voos estão atrasados. Se me marcarem uma reunião, já sei que devo viajar de véspera, mas por vezes não é possível o que constitui um risco. Com a TAP nunca sabemos a que horas chegamos ao destino.

Na sexta feira passada, o voo de Bruxelas para Lisboa era suposto partir às 11.30 da manhã. Quando chegou a hora da partida, a porta de embarque estava fechada. Nos écrans, continuava a informação do voo para as 11.30 da manhã. Os passageiros estavam incrédulos e sem qualquer informação. Ao meio dia chegou um funcionário do aeroporto de Bruxelas para dizer que o avião só tinha saído de Lisboa às 11.30 e que o voo estava três horas atrasado. Perante os protestos de um passageiro, o funcionário do aeroporto respondeu, “é a TAP, é quase sempre assim.”

Um atraso de três horas é muito mau, sobretudo quando espelha um comportamento habitual da TAP. Mas além do atraso, ninguém da TAP apareceu para falar com os passageiros. Já se sabia há horas que o voo estava atrasado e a TAP não informou imediatamente os passageiros. Ou seja, não só o voo estava atrasado, como a TAP se atrasou a informar. Não ocorre a alguém na companhia que os passageiros precisam de avisar sobre o atraso e quanto mais cedo avisarem melhor será? Por fim, até há uns anos, quando havia estes atrasos, a TAP dava vouchers para almoçar aos seus passageiros. Agora, nada. Simultaneamente, os preços dos voos na TAP estão caros em comparação com o que praticam outras companhias, como a British Airways ou a Brussels Airlines.

Atrasos sistemáticos, falta de respeito pelos seus passageiros e bilhetes caros, eis a imagem da TAP hoje em dia. Também já ouvi funcionários no aeroporto de Londres dizerem que a TAP está quase sempre atrasada. Aqui, pretendo fazer uma qualificação importante. As minhas críticas não se dirigem ao pessoal de bordo nem aos pilotos. Estes gozam de uma excelente reputação e a verdade é que me sinto sempre seguro nos voos da TAP. Os comissários de bordo prestam um trabalho óptimo, com simpatia e eficácia. Não tenho qualquer razão de queixa. Pelo contrário, só elogios.

Poderia, obviamente, deixar de viajar na TAP. Mas isso seria uma desistência. Quero continuar a usar a TAP. E desejo que a TAP mude e se transforme numa companhia pontual. Os atrasos sistemáticos afectam a reputação da TAP. Com o aumento do turismo em Portugal há mais passageiros a usar a TAP e por isso os seus atrasos tornam-se mais conhecidos. A administração da TAP deve tomar medidas urgentes. Se não o fizer, e não corrigir o problema dos atrasos, os seus acionistas, incluindo o governo, não poderão assistir a tudo isto de um modo passivo. É a sua reputação que está em jogo.

2. O Mundial da Rússia está a correr muito bem. Futebol de elevada qualidade, grandes jogos e uma organização competente. Muita gente esperava um Mundial cheio de problemas, com riscos de segurança e violência entre adeptos, mas até hoje nada disso aconteceu. Parabéns aos russos e à organização do Mundial.

Quanto ao jogo, não há qualquer dúvida que a Europa domina o futebol. Desde 2002, os campeões do mundo foram países europeus (Itália, Espanha e Alemanha), e este ano também será uma seleção europeia a vencer. Nos quartos de final havia seis equipas europeias, e as quatro das meias finais são todas do velho continente. Este domínio do futebol europeu reflecte a maior qualidade dos campeonatos e dos clubes europeus. Se em muitas áreas, a América e a Ásia estarão à frente da Europa, no futebol o nosso continente domina. Não é o ideal, mas é melhor do que nada.

