É muito difícil ser-se pessoa! E pessoa crescida mais, ainda. E ter-se uma quantidade enorme de compromissos e de responsabilidades e acorrer a tudo isso sem comprometer aquilo que se sente, tudo o que se deseja e as relações que não dispensam os cuidados que temos de lhes dedicar, todos os dias.

Compreende-se que, muitas vezes, para as pessoas crescidas, o melhor do mundo sejam as crianças. Sobretudo quando passam a só acreditar no futuro quando olham para trás. E se dão conta da ingenuidade, da surpresa ou do espanto que deixaram de ter. Ou da esperança, da garra ou da paixão das quais se desencontraram, fazendo com que as histórias sobre tudo o que vivem se pejassem de páginas em branco, vida adentro.

Mas a parte mais difícil de se ser uma pessoa crescida decorre duma tirania mais perigosa e mais silenciosa de entre todas as outras que se ancoram sobre princípios políticos ou religiosos: a tirania da indiferença.

A indiferença como antítese da sensibilidade. Ou como défice de atenção instituído. Com que nos rendemos à falta de inteligência, à má educação, à falsidade, ao narcisismo ou à fealdade dos tempos modernos, diante dos quais nos tornamos submissos. Como se reagir a tudo isso fosse um “dar nas vistas” que nos expusesse a represálias ou ao mal.

A indiferença da falsa igualdade. Com que renunciamos a grande parte das nossas diferenças. Como se a igualdade se construísse pela forma com que renegamos a singularidade e malbaratamos o engenho com que as diferenças nos levam a crescer, sempre que as dividimos uns aos outros.

A indiferença com que, primeiro, se inibe a sensibilidade. Depois, a imaginação. E, finalmente, a escuta dos órgãos dos sentidos. Como se tudo o que nos torne co-moventes fosse perigoso.

E a indiferença com que a nossa necessidade de amor convive, em comunhão de insatisfeitos, com o desamor.

Quanto mais é difícil ser adulto e crescido mais fácil se torna escorregar para a indiferença. O problema é que a indiferença nunca manda totalmente naquilo que sentimos. Uma parte de nós vai ficando dura, ressequida e indiferente. E outra, como a caixa negra dum avião, regista (ao segundo) sensibilidade, imaginação e empatia. Uma parte sente e a outra faz por iludir e por esquecer. Uma parte é verdadeira; e a outra mascara e falseia. Daí que quanto mais envergonhados mais arrogantes. Quanto mais amarfanhados mais à procura da euforia. Quanto mais vazios mais barricados na vaidade. A doença mental começa quando duas partes de nós não só não se escutam como parecem estranhas uma para a outra. A indiferença é o último degrau antes da queda a pique, com que se fica mais agreste, mais esquivo e mais carcomido, aos bocadinhos, pela solidão. Antes da doença mental parecer fazer parte de nós, a toda a hora.

Porque é que a nossa necessidade de empatia e de proximidade parece encarquilhar-se com a agitação, o desconsolo ou a mágoa, com que lidamos, em doses suaves, todos os dias?

Porque a indiferença torna as pessoas crescidas conformadas. Quando elas, livres do seu jugo, são pessoas mais velhas, sim; mas com o entusiasmo de quem torna a vida mais fácil. Sempre que a vive com sensibilidade, com escuta e empatia, para sempre.