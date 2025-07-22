Escrevo isto do assento 5F de um avião de Porto para Pamplona, com uma escala emocional em Madrid. Estamos em 2025, são 15:55, e o número cinco parece ter um papel curioso na minha vida: mais de cinco anos em Portugal, 5+5 anos em marketing estratégico e vendas, e cinco minutos a refletir sobre como os desvios do destino ensinam resiliência. Spoiler: o meu voo, por sinal, nunca aterrou em Pamplona.

Como espanhola a viver num país onde o bacalhau tem mais receitas do que dias na semana, aprendi que a resiliência não consiste em controlar cada situação, mas sim em abraçar o caos com humor. Esta virtude, tão preciosa no marketing como na vida, constrói-se com base em reviravoltas inesperadas, campanhas falhadas e mal-entendidos culturais.

Partilho aqui cinco lições que aprendi sobre resiliência e que talvez te inspirem, seja num voo desviado ou numa reunião particularmente desafiadora.

Lição 1: Falha com estilo (e transforma isso numa boa história)

Uma vez lancei uma campanha que acreditava ser brilhante, mas o mercado recebeu-a com o entusiasmo de quem abre um e-mail de spam. Em vez de me frustrar, analisei os erros, ajustei a estratégia e transformei o fracasso num caso prático para projetos futuros.

✦ Aprendizagem: O fracasso é inevitável, mas podes tirar proveito dele. O importante não é evitá lo, mas sim saber contá-lo com engenho.

Lição 2: Não tens de ser a embaixadora perfeita

Na Dinamarca, automaticamente tornei-me a “espanhola oficial”. Isso significava assumir papéis como preparar paelhas e sangrias para todos os eventos sociais. Embora as minhas paelhas fossem mais risottos improvisados e a sangria parecesse uma salada de frutas com vinho, os convidados estavam sempre encantados.

✦ Aprendizagem: Não tens de representar todo o teu país nem corresponder a expectativas impossíveis. Às vezes, basta sorrir e brindar.

Lição 3: A amabilidade é mais barata do que a terapia

Numa aula de pilates, entre risos sobre como fazia mal as posturas, conheci alguém com quem parecia não ter nada em comum. Meses depois, essa ligação inesperada revelou-se crucial para um projeto pessoal.

✦ Aprendizagem: As conexões humanas, mesmo as mais casuais, são uma rede de apoio inestimável. Nunca subestimes o poder de uma conversa espontânea.

Lição 4: Aprende a dizer “não” (mesmo que te chamem gioia)

Durante o meu tempo em Itália, o meu chefe costumava chamar-me gioia, e eu assumia que era um elogio, como dizer “a alegria da equipa”. Por isso, aceitava projetos impossíveis sem questionar. Mais tarde descobri que gioia era um apelido genérico, algo como “querida”.

✦ Aprendizagem: Resiliência também significa estabelecer limites. Dizer “não” com elegância não é falhar, é cuidar de ti mesma.

Lição 5: Ri-te de tudo (especialmente de ti própria)

Mais de uma vez, alguém (mais do 55% dos Portugueses com os que falei) perguntou-me se a Tomatina era tão divertida quanto parecia, ao responder que era natural de Pamplona, Navarra. Em vez de corrigir (a festa não é em Pamplona, mas sim em Buñol), acenei com entusiasmo e deixei que imaginassem Pamplona cheia de tomates voadores. A realidade, claro, é diferente: em Pamplona o que voa são os touros na rua Estafeta, e os tomates ficam nas hortas da Ribera.

✦ Aprendizagem: Se conseguires rir-te dos teus erros e mal-entendidos, terás sempre uma história para contar e um sorriso para enfrentar tudo.

Reflexão final: resiliência num voo desviado

O meu voo para Pamplona nunca chegou ao destino devido ao mau tempo. Troquei os pintxos sonhados com amigos por um café frio em Barajas, mas nunca deixei de me rir das reviravoltas inesperadas.

No marketing, como na vida, raramente os planos se cumprem à risca. Resiliência não é insistir num caminho rígido, mas sim encontrar humor nas curvas do percurso. É ver em cada desvio uma oportunidade de aprender, em cada erro uma boa história e em cada paelha imperfeita uma refeição que sempre triunfa.

Porque, como dizia Nora Ephron, “tudo é cópia”. E a resiliência é, sem dúvida, a melhor versão dessa cópia.

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