Que melhor forma de começar — ali, a agarrar a audiência — do que com uma rebuscada referência a um novo prodígio da intelectualidade económica francesa, de seu nome Timothée Parrique, que defende a necessidade de se reduzir produção e consumo, no que é definido como decrescimento, considerando que o modelo atual não funcionou e é preciso outro? Ainda estão aí? Confirma-se que era mesmo a melhor forma de começar.

E optei por começar assim, porque este indivíduo vem reforçar o que é sabido há muito, mas nunca é demais recordar. As única coisas que se aproveitam de França são a arte da pastelaria fina, a arte da rendição e a arte da terra batida em Roland Garros. Já em termos de economistas, o jovem Timothée lembra-me a super-vedeta de há uns anos, o seu coleguinha marxista, Thomas Piketty, figura de proa daqueles mais de 100 ilustres economistas que, em 2023 no The Guardian, previram — com o rigor de um Zandinga, mas já depois de falecido — as consequências “devastadoras” para a Argentina que teria a presidência de Javier Milei.

Enquanto a Argentina não sofre as consequências devastadoras da presidência de Javier Milei, vamos nós sofrendo as consequências devastadoras das aldrabices da comunicação social. A última da interminável série de patranhas é a de que, numa localidade chamada Torre Pacheco, em Múrcia, Espanha, grupos de extremistas xenófobos fizeram uma pausa nos grupos de leitura do Mein Kampf, no rapar de cabelos e na contemplação mútua de tatuagens de suásticas em locais recônditos, para perseguirem imigrantes magrebinos.

Na verdade, um grupo de jovens magrebinos fez uma pausa no deambular inconsequente pelas ruas da localidade para espancar um senhor idoso. Convenhamos, a comunicação social não se enganou por muito: em ambos os casos há um grupo; ambos os casos metem magrebinos; e num caso há um grupo que idolatra um homem que morreu há cerca de 70 anos e no outro há um grupo que quase matou um homem de cerca de 70 anos. É muito semelhante. Perdoa-se a confusão.

Então como é que eu sei que não foram, de facto, grupos de neo-nazis a dar o mote a estas marchas violentas pelas ruas de Torre Pacheco? Por três motivos:

Motivo A — A delegada do governo espanhol em Múrcia falou em perseguição racista. Ora, vindo isto de uma alta representante do rasteiro representante dos espanhóis, o governo de Pedro Sánchez, há uma probabilidade idêntica à do sol amanhã nascer no oriente de não se ter tratado de uma perseguição racista.

Motivo B — Há fortíssimos indícios de que a comunidade cigana de Torre Pacheco integrou os grupos de pessoas que se manifestaram nas ruas da localidade, sugerindo que o movimento foi ligeiramente mais inclusivo do que a típica manifestação neonazi.

Motivo C — Você está a ler esta crónica e não a ver, em todos os canais de notícias, imagens em loop de marchas neonazis em Torre Pacheco. O que sugere não haver imagens de marchas neonazis em Torre Pacheco. O que sugere não ter havido marchas neonazis em Torre Pacheco. Caso contrário, seriam semanas de imagens, ininterruptas, de marchas neonazis em Torre Pacheco — o que talvez pecasse por excesso, ainda que não por falta de pertinência —, só interrompidas pelas imagens da chegada de João Félix ao estágio de pré-temporada do Benfica — o que não pecaria por falta de pertinência, embora talvez pecasse por excesso de entusiasmo.

Aqui chegados, resta a questão fundamental: por que teima a grande maioria da comunicação social em querer que acreditemos no contrário da realidade e em fazer-nos de chalupas? Por que insiste a “nossa” “elite” “intelectual” em tentar convencer-nos que a verdade é o exacto oposto da mais elementar lógica, para daqui a seis meses apresentar como óbvio aquilo pelo qual nos qualificou antes de chalupas? Parte importante da reposta estará, por certo, nos modelos económicos dessa comunicação social, que não funcionam. Por isso, façam antes a pergunta ao Timothé Parrique e ao Thomas Piketty. A reposta certa será o exacto contrário do que eles afirmarem.

Uma coisa é garantida: a Torre de Marfim não tem vista para Torre Pacheco. E devia pagar mais IMI por isso, já agora.

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