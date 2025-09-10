Temo estar a iniciar uma crónica algo soturna, pelo que começo com a notícia, que corre nas redes sociais, de que a Rússia terá uma vacina contra o cancro, pronta para ser testada. Mais aqui para ocidente, quando há, por exemplo, notícias de avanços relativos à ida do Homem a Marte, não é raro escutar-se um sarcástico “Cura para o cancro, é que nem vê-la.” Ou seja, por cá, a cura do cancro é, de facto, uma coisa que preocupa as pessoas. Já na Rússia, espanta-me este interesse em relação à doença. É que, de há uns bons anos a esta parte, quando ouço notícias de gente que falece por aquelas paragens, a causa é sempre, mas sempre, queda de um andar já bastante alto.

Enfim, não sei se Putin é aquele tipo de indivíduo modesto, extremamente dado a escutar conselhos — talvez os meus sim— mas eu diria que talvez fosse mais premente para a Rússia, em vez de desenvolver a vacina contra o cancro, não desenvolver as construções com vários pisos. Faziam tudo em piso térreo, até porque eles têm para lá espaço que nunca mais acaba.

O que torna ainda mais estranho a Festa do Avante continuar a receber tanta gente. Pois se há tanto terreno disponível no “Sol da Terra”, como é que ainda não houve uma gigantesca vaga de emigração destes fãs? Porquê adiar o usufruto da energia emanada desse verdadeiro Astro Lenine? Para mais, sendo a Rússia célebre por ter tido uma espécie de Maldivas — um destino tão irresistível, que raramente alguém de lá voltava —, o famosíssimo Arquipélago Gulag. Os indefectíveis comunistas ganhavam em termos de real feel da coisa. E ganhava o desgraçado do Seixal, porque que se não está na Declaração Universal dos Direitos Municipais devia estar, que nenhuma autarquia pode ser obrigada a albergar a Festa do Avante, para mais todos os anos, tipo surto de gripe.

Já para não falar que, se o Partido Comunista Português realizasse a sua festança na estepe siberiana, ficava menos evidente ter sido o único partido a não cancelar actividades em sinal de luto pelo acidente no elevador da Glória. Se bem que, lá está, para quem 100 milhões de mortos por causa do comunismo são irrelevantes, não seria de esperar que 16 mortos por causa de um elevador desgovernado merecessem mais do que um bocejo, tipo aqueles que os miúdos tentam disfarçar para não irem para a cama.

De tudo o que já se disse sobre o trágico acidente, destaco a teoria de que, na origem da desgraça, esteve o facto da manutenção do veículo ter passado de mãos públicas para mãos privadas. E pronto, “Crime, Disseram Elas”, as Jessicas Fletchers, para quem, sendo detectado ADN de empresa privada no ascensor, está descoberto o culpado. Mas calma com essa conclusões, Sherlocks, que a coisa não é assim tão elementar.

Porque se é indiscutível haver mão privada no elevador, deitemos mãos à obra para descortinar o eventual envolvimento de outras manápulas. Por exemplo, e meramente em jeito de possíveis linhas de investigação: teve alguém no Estado as mãos untadas para contratar uma empresa que — há quem diga — não estará habilitada a fazer a manutenção do elevador? E depois de adjudicar os serviços, lavou o Estado as suas mãos da obrigação de controlar a qualidade dos mesmos? Independentemente de apurar as responsabilidades da “mão invisível” do mercado neste caso, giro, giro, era a mão do Estado sair, por uma vez, dos nossos bolsos e pôr-se a jeito de, sendo o caso, levar umas boas reguadas.

Enfim, quem está bem é aquela malta do cruzeiro da Caras. Aliás, flotilha “humanitária”. Às vezes confundo. Lá seguem eles, na sua jornada épica para descobrir o caminho marítimo para Gaza com paragem em todas as sunset parties do Mediterrâneo. Não é fácil, atenção. Para mais nesta época tão festiva do ano. Isso de ir quase directo de Portugal ao Brasil, ou à Índia, no século XV, era para meninos que não sabiam desfrutar do final do verão, em diversos destinos turísticos, ao som de vários DJs. Nos tempos modernos, ir de Barcelona a Gaza de barco a motor é quase tão complexo como manter em bom funcionamento um funicular à base de roldanas e contrapesos.

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