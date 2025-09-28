Gaza suscita as mais destravadas reacções por esse mundo fora. Actores a representar o papel de activistas (o síndroma Barbarella, ou mais precisamente a tendência para reproduzir a idiotice de Jane Fonda perorando no Vietnam comunista contra as atrocidades americanas, é recorrente na classe), cantores a quererem ter voz, gente em busca de ficar bem no cliché do momento… todos se dizem por Gaza, sendo que o seu entendimento de ser por Gaza se traduz unica e exclusivamente em ser contra Israel. Infelizmente nenhuma destas almas pensa ir a Gaza, tal como Jane Fonda nos idos de 70 também não ficou em Hanoi mais que duas semanas.

Mas mesmo dando o devido desconto à ignorância e falta de senso desta gente (ignorância e falta de senso que só têm paralelo na sua megalomania), nada se assemelha ao extraordinário caso da nossa deputada Mariana Mortágua, que desde o final de Agosto está integrada numa flotilha que se auto-denomina humanitária, o que não quer dizer quer o seja. O caso de Mariana Mortágua merece estudo porque estamos provavelmente a assistir ao abandono de um partido por quem o dirige. Mas vamos para já à flotilha.

Todos os dias olho para as notícias com o ar ansioso que devem ter tido as tropas de Junot quando a 30 de Novembro de 1807 entraram em Lisboa e, dizem as línguas não necessariamente boas, que ficaram a ver lá longe, muito longe, as velas duns navios que se afastavam. Não eram uns navios quaisquer: era a frota onde viajava o príncipe regente dom João, mais a família real, a corte, os funcionários e todos aqueles que faziam funcionar mais mal que bem o estado português – que na véspera, 29, tinham partido para o Brasil, deixando literalmente as tropas de Napoleão, comandadas por Junot, a ver navios. Pois eu também me sinto a ver navios, ou nem isso. Olho para as notícias, procuro pela flotilha e nada. A não ser aqueles arrebatamentos mariânicos do costume: “O mundo está a ser salvo pelo povo palestiniano” ou, mais espantosamente ainda, Mariana Mortágua diz que ataque de Israel ao Qatar é “uma estratégia de intimidação e serve para desviar as atenções da flotilha”

Sem esquecer essa bizarra exigência de nos responsabilizar a todos enquanto contribuintes e ao Estado português pela segurança da dita flotilha: “Mariana Mortágua diz que Governo tem obrigação de garantir segurança de flotilha Humanitária”. Alguém sabe explicar porque teremos de garantir a segurança dos activismos de Mariana Mortágua e de quem a acompanha?

Mariana Mortágua é um caso típico de como a esquerda, sobretudo se extrema, é pródiga nos seus processos de entronização: nas legislativas de 2024, Mortágua enredou-se numa história estrambólica sobre a sua avó que viveria, segundo ela, sobressaltada com as cartas do senhorio. No final nem a avó ia ser despejada nem a renda era alta e o senhorio, para cúmulo, era uma IPSS cujos utentes muito precisavam que as rendas fossem de facto aumentadas.

Em 2025 chegava um novo capítulo, talvez o final, da liderança de Mariana Mortágua à frente do BE: o BE foi um dos grandes derrotados das legislativas de 2025 e Mariana Mortágua, que Louçã garantia em 2017 “há-de ser ministra das Finanças”, não se ajeitou ao papel de deputada única. Trocou o parlamento pela flotilha. A economista que Louçã impusera em 2013 porque era o melhor para o partido pôs o BE a fazer contas à sua própria sobrevivência.

Dom João, que haveria de ser VI, demorou 54 dias a chegar ao Brasil. Mas estava-se em 1807 e o príncipe e a corte atravessaram o Atlântico em naus. Da flotilha de 2025, que anda há um mês entre Barcelona e a Tunísia, não se sabe quantos dias mais sulcará esse Mediterrâneo que já viu tanta coisa. Mais certo é que, em terra, o BE deve procurar outro líder. Quanto a Mariana Mortágua, se prosseguir nessa vida de embarcadiça, sugiro-lhe rumar com ajuda, humanitária ou outra qualquer, para o Haiti, onde não não governo, não há comida, não há água potável… e também não há ajuda. Ou então atraca na República Dominicana e faz acções de combate ao muro que esse país está a construir para travar a entrada de haitianos. Se não quiser tanta atribulação sempre pode aportar a Cuba e deixar lá os produtos de higiene e os cereais da flotilha, já que falta tudo e mais alguma coisa na terra que noutros tempos animou a esquerda como actualmente faz Gaza. Enfim, portos não faltam por esse mundo. Quanto a ser ministra pode ficar para mais tarde. Ou, parafraseando uma figura da política portuguesa, para “jamé”, que sempre é melhor para todos.