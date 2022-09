Os portugueses precisam de saber toda a verdade falando claro! No actual panorama sócio/político, todos podemos assistir, se para isso estivermos disponíveis, a um frenesim de mensagens relativamente ao efeito da deliberação do Conselho de Ministros da propagandeada ajuda aos reformados.

Com efeito, aguardámos que uma anunciada entrevista do chefe do governo a uma estação de televisão aclarasse o que quatro ministros não tinham sabido esclarecer, e provavelmente a morte da Rainha obstou o anunciado.

O tempo passou, e a confusão e as dúvidas perduram…

Com os dados disponíveis, optámos por uma análise que não encerra nenhum malabarismo linguístico ou ilusionismo numérico.

Se alguma acusação nos poderá ser feita é a nossa indulgência perante a realidade.

A taxa de inflação por nós considerada é demonstrativa da complacência que esta despretensiosa demonstração encerra.

Tentaremos explicar: em vez de trabalharmos com a realidade da inflação, que se situa na ordem dos 9%, elegemos uma inflação ponderada aos primeiros 8 meses deste ano, a qual se posiciona em 6,857%. Como é de presumir, a diferença da realidade para o nosso trabalho de cerca de 2% agravaria ainda mais a perda de compra dos portugueses, facto indesmentível.

O despudor é tanto que se escreve já sobre os efeitos de 2024. O ano de 2022 não existiu e o ano de 2023 não deve ser considerado, pois o ilusionismo não o permite.

Afirma-se, na generalidade, que a polémica sobre o aumento das pensões diz apenas respeito ao que vai acontecer em 2024 (repetimos: 2022 e 2023 não existem na maioria dos comentários).

Ora, as falácias sobre esta matéria atingiram tal ponto, que os adjectivos, desfaçatez e insolência são suavidades qualificativas para o que efectivamente está a suceder, com um silêncio ensurdecedor de não se quantificar as perdas que já sucedem em 2022.

Estamos nos finais do ano de 2022 e o próximo 2023 está à porta.

Vejamos, na realidade, o que ora acontece e o que irá suceder nestes dois anos.

1. Comecemos por ponderar a taxa de inflação (dados recolhidos de fontes oficiais) desde Janeiro de 2022 até 31 de Agosto de 2022.

Janeiro 3,340

Fevereiro 4,194

Março 5,331

Abril 7,204

Maio 7,999

Junho 8,727

Julho 9,061

Agosto 9,000

Total 54,856 / 8 meses = 6,857 %

Nota: ninguém duvidará que este número no final do ano será superior. Todavia, não entraremos por qualquer presunção que possa ser minimamente considerada como especulativa, e, consequentemente, em detrimento do governo.

2. Isto significa que todos os portugueses desde Janeiro e até 31 de Agosto perderam poder de compra de 6,857%.

3. Pelo exposto, obviamente se pode concluir que, por cada 100,00 euros de valores auferidos actualmente haverá uma perda de 6,857 euros por cada mês.

4. Embora a perda de 6,857euros se agrave até ao final do ano, temos a benevolência de considerar este valor até aos finais dos anos de 2022 e 2023, o que significa que no final deste ano (6,857 euros x 12 meses) a perda do poder de compra ascenderá a 82,284 euros.

5. Pomposamente, é anunciado que os reformados receberão metade da pensão, o que se traduz em que, por cada 100 euros de valor de pensão, o pensionista receberá 50 euros a título de compensação (falta deduzir impostos) o que agrava; além disso, referimo-nos apenas a 12 meses e não aos 14 meses previstos na Lei.

6. Assim, sendo a perda de poder de compra de 82,284 euros amenizada com 50 euros (antes de impostos), a perda em 2022 seria através deste generoso cálculo de 32,284 euros no final do ano numa pensão mensal de 100 euros (considerando que a ½ pensão não seria tributada).

7. Nesta conformidade, uma pensão mensal de 500 euros em 2022 terá uma perda anual (32,284×5) de 161,42 €, acrescida de impostos.

8. Em 2023, pela Lei o aumento seria no mínimo de 6,857%. Porém, o governo irá aumentar as pensões até 886 euros em 4,43%, o que resulta uma perda mínima de 2,427%. Porém, para os valores superiores o aumento será menor, o que implicitamente aumenta a perda do poder de compra. Os aumentos oscilarão entre os já referidos 4,43% e 3,53. Não é despiciendo lembrar que o Senhor Dr. Costa tinha anunciado um aumento histórico das pensões, o qual rondaria os 7% que, entretanto, pelos valores anunciados se esfumou.

9. A perda proveniente da diferença 6,857% – 4,430% representa que por cada 100 euros de pensão haverá uma redução de rendimentos de 2,427 euros, que totaliza ao fim do ano um prejuízo para o pensionista de 29,124 euros.

10. O exposto demonstra inequivocamente que as perdas no final de 2023, totalizam, por cada 100 euros, o total de (32,284 euros + 29,124 euros) 61,408 euros, o que equivale (61,408×5) a 307,04 no biénio para uma mísera pensão de 500 euros, o que contraria linearmente a falácia que só a partir de 2024 existirá perda de poder de compra.

11. Seguindo o raciocínio do ponto 7, recapitulamos: a perda numa pensão de 500 euros totalizará 145,62 euros, pelo que se poderá concluir que quanto maior for o montante da pensão, maior será a perda. Assim, a simples operação de multiplicar o valor da sua pensão pelo factor 2,427 estimará pelo mínimo o valor da sua perda. Exemplificando, se a sua pensão for de 1.256 euros, deverá multiplicar 2,427 por 12,56 (1.256€/100) do que resultará o montante de 304,83 euros anual.

12. Para finalizar, devemos afirmar que caso a taxa de inflação seja no futuro de 0%, o prejuízo de 2023, de 145,62 euros por cada 500 euros perdurará eternamente, caso não se tomem medidas correctivas.

O Senhor Primeiro Ministro ficará na história como o grande reformador das pensões, da saúde e da educação dos opulentos e felizes Portugueses.

Um bem haja Dr. Costa pelo poucochinho do corte!